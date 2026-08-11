Pedrinho é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco
Pedrinho confirma interesse do Vasco em Diego Carlos e Yeboah
Cruz-Maltino prioriza contratação de um zagueiro e um ponta ainda nesta janela. Por outro lado, a conversa por Brian Rodríguez esfriou
CBF define datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Vitória
As duas equipes medirão forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil; entidade confirmou que a partida de ida será em São Januário
Lesionado, Brenner desfalca o Vasco na Sul-Americana
Atacante sofreu contusão no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro
Vasco anuncia a contratação do atacante Facundo Colidio
O vínculo do jogador argentino com o Gigante da Colina é válido até dezembro de 2029; ele é o novo camisa 9 do Cruz-Maltino
Veja o retrospecto do Vasco contra o Vitória na Copa do Brasil
Os times já se enfrentaram em outras quatro edições da competição; Leão da Barra leva a melhor sobre o Cruz-Maltino no histórico
Vascaínos iniciam campanha para jogo da Copa do Brasil ser no Maracanã
Cruz-Maltino irá encarar o Vitória na próxima fase da competição; torcedores desejam que partida não aconteça em São Januário
Colidio e Sosa não são inscritos a tempo para duelos na Sul-Americana
Pedrinho confirma ausência dos reforços nos dois jogos contra o Olimpia, pelas oitavas de final da competição continental
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