Pedrinho é o presidente do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/08/2026 13:30

"Tentamos o Yeboah e fomos para cima com mais vigor, mas tivemos uma dificuldade grande. São fortes no mercado e não é simples uma negociação desse tamanho. O Diego Carlos também está no radar. Tem outros jogadores mapeados nesse momento", disse o presidente do Vasco.

Já na defesa, Diego Carlos é o principal alvo. O zagueiro, que pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, já estava no radar do Vasco desde o início do ano. O Cruz-Maltino, no entanto, só deve avançar em caso de rescisão do contrato do jogador com o clube turco.

Por outro lado, o interesse em Brian Rodríguez diminuiu. O Vasco chegou a oferecer 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões) pelo atacante uruguaio que pertence ao América do México. Porém, o clube mexicano pede 14 milhões de dólares (R$ 71,6 milhões), valor considerado alto pelos vascaínos.

"O Brian Rodríguez ficou com o preço acima do que gostaríamos. Não desistimos, mas é difícil (chegar a um acordo com o América do México). Não chegamos nem a abrir negociação com o Brian", revelou o presidente do Vasco.