Pedrinho é o presidente do VascoMatheus Lima/Vasco

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Rodrigo Souza
Rio - Após acertar as contratações do volante Santiago Sosa e do atacante Facundo Colidio, o Vasco segue em busca de mais reforços para a temporada. Em entrevista após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho confirmou o interesse no zagueiro Diego Carlos e no atacante John Yeboah.
"Tentamos o Yeboah e fomos para cima com mais vigor, mas tivemos uma dificuldade grande. São fortes no mercado e não é simples uma negociação desse tamanho. O Diego Carlos também está no radar. Tem outros jogadores mapeados nesse momento", disse o presidente do Vasco.
O Vasco fez uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) pelo atacante equatoriano. John Yeboah foi um dos destaques do Venezia, da Itália, na segunda divisão, na última temporada, tendo feito dez gols e dez assistências em 34 jogos disputados. O jogador, no entanto, deseja ficar na Europa.
Já na defesa, Diego Carlos é o principal alvo. O zagueiro, que pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, já estava no radar do Vasco desde o início do ano. O Cruz-Maltino, no entanto, só deve avançar em caso de rescisão do contrato do jogador com o clube turco.
Por outro lado, o interesse em Brian Rodríguez diminuiu. O Vasco chegou a oferecer 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões) pelo atacante uruguaio que pertence ao América do México. Porém, o clube mexicano pede 14 milhões de dólares (R$ 71,6 milhões), valor considerado alto pelos vascaínos.
"O Brian Rodríguez ficou com o preço acima do que gostaríamos. Não desistimos, mas é difícil (chegar a um acordo com o América do México). Não chegamos nem a abrir negociação com o Brian", revelou o presidente do Vasco.