Rio - O Vasco segue movimentando o mercado da bola e tem mais um nome na mira para reforçar o setor ofensivo. Segundo informações do "ge", Pablo Solari, atacante do Spartak Moscou, da Rússia, é bem avaliado pelo departamento de futebol cruz-maltino.
Aos 25 anos, o argentino soma 99 participações em gols na carreira, com 60 bolas na rede. Na última temporada, disputou 39 partidas pelo clube russo, marcou 11 vezes e contribuiu com sete assistências.
Antes de chegar à Rússia, Solari passou por Colo-Colo (CHI) e River Plate (ARG). Na Argentina, inclusive, atuou ao lado de Facundo Colidio, mais novo reforço vascaíno.
A diretoria, porém, não limita as buscas ao jogador do Spartak Moscou. Outro nome que despertou interesse é o ponta-direita John Yeboah, do Venezia e da seleção equatoriana, por quem o clube já apresentou uma proposta na casa dos 8 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação atual).
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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