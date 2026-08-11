Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São JanuárioDikran Sahagian / Vasco
DOMINGO É MAIS UM DIA DE CALDEIRÃO LOTADO!— Sócio Gigante (@sociogigante) August 11, 2026
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Depois da Copa do Mundo, foram sete jogos: duas vitórias, quatro empates e uma derrota. No período, o Gigante da Colina eliminou o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Antes de enfrentar o Santos, o Vasco entrará em campo contra o Olimpia, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A ida será na quinta-feira (13), às 19h, também em São Januário. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela.
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