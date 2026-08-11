Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São Januário - Dikran Sahagian / Vasco

Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São JanuárioDikran Sahagian / Vasco

Publicado 11/08/2026 13:04

A torcida do Vasco esgotou os ingressos para a partida contra o Santos, no próximo domingo (16). O duelo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino passa por momento de adaptação ao trabalho de Pedro Emanuel, contratado em julho para substituir Renato Gaúcho

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DOMINGO É MAIS UM DIA DE CALDEIRÃO LOTADO!



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Depois da Copa do Mundo, foram sete jogos: duas vitórias, quatro empates e uma derrota. No período, o Gigante da Colina Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois da Copa do Mundo, foram sete jogos: duas vitórias, quatro empates e uma derrota. No período, o Gigante da Colina eliminou o