Torcida do Vasco faz a festa nas arquibancadas de São JanuárioDikran Sahagian / Vasco

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Theo Faria
A torcida do Vasco esgotou os ingressos para a partida contra o Santos, no próximo domingo (16). O duelo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino passa por momento de adaptação ao trabalho de Pedro Emanuel, contratado em julho para substituir Renato Gaúcho
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Depois da Copa do Mundo, foram sete jogos: duas vitórias, quatro empates e uma derrota. No período, o Gigante da Colina eliminou o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil.
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Antes de enfrentar o Santos, o Vasco entrará em campo contra o Olimpia, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A ida será na quinta-feira (13), às 19h, também em São Januário. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. 