Vasco venceu o Fluminense por 3 a1 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Vasco venceu o Fluminense por 3 a1 e avançou às quartas de final da Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/08/2026 13:10

Rio - Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco vai encarar o Vitória . O sorteio realizado nesta terça-feira (11) agradou a maioria dos torcedores. Nem mesmo o fato de fazer o segundo jogo longe do Rio deixou a maioria dos cruz-maltinos preocupados nas redes sociais.

"Em 2024 e 2025 também decidimos as quartas de final fora de casa e deu tudo certo", disse um internauta do "X", o antigo Twitter, relembrando o histórico recente do Vasco na Copa do Brasil.

Nas últimas duas edições, o Vasco conseguiu ao menos ir para a semifinal. Em 2024, contra o Athletico Paranaense, com o jogo de volta na Arena da Baixada. E ano passado, contra o rival, Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O Cruz-Maltino se classificou em ambas nas disputas por pênaltis.

Apesar do otimismo alguns torcedores pediram reforços. O Vitória, adversário do Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, eliminou o Flamengo na fase anterior às oitavas de final da Copa do Brasil.

"Reforça esse time, Pedrinho. Paga o quanto pedirem no Brian Rodriguez e no Deossa. Traz o Danilo Barbosa e o Diego Carlo também. Além disso um camisa 9 seria essencial. O título da Copa do Brasil é bem possível com esse chaveamento (...) mas, mesmo com ressalvas, mantenho às esperanças em relação a conquista do título", disse.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato