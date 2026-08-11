Vasco venceu o Fluminense por 3 a1 e avançou às quartas de final da Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco
Sorteio que colocou Vitória no caminho do Vasco agrada torcedores
Cruz-Maltino irá enfrentar o clube de Salvador nas quartas de final da Copa do Mundo; Rubro-Negro eliminou o Flamengo no torneio
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Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Santos
Jogo será no domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vasco encara o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil
Jogos estão previstos para acontecer nos próximos dias 26 de agosto e 2 de setembro; time baiano será mandante do segundo e decisivo jogo
Vasco faz proposta de quase R$ 50 milhões por ponta do Equador na Copa
Cruz-Maltino definiu John Yeboah como alvo há algumas semanas; atacante tem características que agradam diretoria do clube
Vasco coloca ex-Botafogo em compasso de espera e prioriza outros nomes
Jogador, de 30 anos, atua no futebol saudita; Cruz-Maltino deseja contratações para a defesa e avalia Gabriel Pereira e Diego Carlos
Vasco vê negociação por Brian Rodríguez esfriar e avalia alternativas
Clube mantém conversas com o América-MEX, mas há uma diferença de quatro milhões de dólares (R$ 20,4 milhões) entre as partes
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