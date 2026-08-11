Apesar da ausência na competição continental, a dupla deve ser relacionada para os próximos compromissos nacionais. Eles devem estar à disposição, inclusive, neste domingo (16), no duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.
Caso o Vasco elimine o Olimpia na atual fase da Sul-Americana, os dois reforços poderão ser inscritos nas quartas de final. Nesta etapa, o Cruz-Maltino enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente Santa Fe, da Colômbia, e River Plate, da Argentina.
Além de definir o adversário do Vasco na Copa do Brasil, o sorteio desta terça-feira também determinou o mando de campo dos confrontos. A equipe carioca enfrentará o Vitória, com a primeira partida em São Januário e a decisão no Barradão.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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