Santiago Sosa em ação pelo Racing, da Argentina - Reprodução

Santiago Sosa em ação pelo Racing, da ArgentinaReprodução

Publicado 11/08/2026 14:32





Apesar da ausência na competição continental, a dupla deve ser relacionada para os próximos compromissos nacionais. Eles devem estar à disposição, inclusive, neste domingo (16), no duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Rio - O presidente do Vasco , Pedrinho, confirmou que Facundo Colidio e Santiago Sosa não foram inscritos a tempo para os dois confrontos contra o Olimpia, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada após o sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da CBF, na Barra da Tijuca Apesar da ausência na competição continental, a dupla deve ser relacionada para os próximos compromissos nacionais. Eles devem estar à disposição, inclusive, neste domingo (16), no duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso o Vasco elimine o Olimpia na atual fase da Sul-Americana, os dois reforços poderão ser inscritos nas quartas de final. Nesta etapa, o Cruz-Maltino enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente Santa Fe, da Colômbia, e River Plate, da Argentina.



Além de definir o adversário do Vasco na Copa do Brasil, o sorteio desta terça-feira também determinou o mando de campo dos confrontos. A equipe carioca enfrentará o Vitória, com a primeira partida em São Januário e a decisão no Barradão.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato