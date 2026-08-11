Vitória e Vasco já se enfrentaram em 2026 pelo BrasileirãoVictor Ferreira / EC Vitória

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João Alexandre Borges
Rio - A CBF divulgou, na noite desta terça-feira (11), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. Único time do Rio de Janeiro que segue na competição, o Vasco medirá forças com o Vitória em duas quartas. Confira abaixo:
JOGO DE IDA
26/08 (quarta-feira): Vasco x Vitória, às 21h30, em São Januário.
Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon.
Leia mais: Veja o retrospecto do Vasco contra o Vitória na Copa do Brasil
JOGO DA VOLTA
02/09 (quarta-feira): Vitória x Vasco, às 21h30, no Barradão, em Salvador.
Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon.
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