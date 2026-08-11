Lance do jogo entre Vitória e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2026, no Barradão - Victor Ferreira / EC Vitória

Lance do jogo entre Vitória e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2026, no BarradãoVictor Ferreira / EC Vitória

Publicado 11/08/2026 17:13 | Atualizado 11/08/2026 17:26

Rio - O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 colocou o Vitória no caminho do Vasco . Os times já se enfrentaram em outras quatro edições da competição, e o Leão da Barra tem vantagem no retrospecto.

Conforme os dados divulgados pela CBF nesta terça-feira (11), o primeiro encontro na Copa do Brasil aconteceu em 1989, pelas oitavas de final. Naquela ocasião, o Vitória superou o Gigante da Colina e avançou.

O Leão da Barra também levou a melhor sobre o Vasco nos confrontos de 2010 e de 2017. O Cruz-Maltino, por sua vez, conseguiu despachar o Vitória em 2009.

Na Copa do Brasil de 2026, os dois times medirão forças pelas quartas de final. O Vasco será o mandante do jogo de ida, que acontecerá em 26 ou 27 de agosto. Já a partida da volta, em 2 ou 3 de setembro, será com mando do Vitória.

Veja o retrospecto