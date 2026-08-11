Lance do jogo entre Vitória e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2026, no BarradãoVictor Ferreira / EC Vitória

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João Alexandre Borges
Rio - O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 colocou o Vitória no caminho do Vasco. Os times já se enfrentaram em outras quatro edições da competição, e o Leão da Barra tem vantagem no retrospecto.
Conforme os dados divulgados pela CBF nesta terça-feira (11), o primeiro encontro na Copa do Brasil aconteceu em 1989, pelas oitavas de final. Naquela ocasião, o Vitória superou o Gigante da Colina e avançou.
O Leão da Barra também levou a melhor sobre o Vasco nos confrontos de 2010 e de 2017. O Cruz-Maltino, por sua vez, conseguiu despachar o Vitória em 2009.
Na Copa do Brasil de 2026, os dois times medirão forças pelas quartas de final. O Vasco será o mandante do jogo de ida, que acontecerá em 26 ou 27 de agosto. Já a partida da volta, em 2 ou 3 de setembro, será com mando do Vitória.
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Veja o retrospecto

1989: oitavas de final (Vitória classificado)

Vitória 0 x 0 Vasco
Vasco 1 x 2 Vitória

2009: quartas de final (Vasco classificado)

Vasco 4 x 0 Vitória
Vitória 1 x 1 Vasco

2010: quartas de final (Vitória classificado)

Vitória 2 x 0 Vasco
Vasco 3 x 1 Vitória

2017: terceira fase (Vitória classificado)

Vasco 1 x 1 Vitória
Vitória 1 x 0 Vasco