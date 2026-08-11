Brenner pede atendimento em jogo contra o BahiaReprodução / TV Globo
O Vasco não divulgou um prazo para a volta do atacante. No entanto, de acordo com o 'GE', o jogador deve desfalcar o Cruz-Maltino por, no mínimo, três semanas. O prazo pode ser maior, e o clube ainda analisará a situação do atleta com um especialista para definir o tratamento mais adequado.
A lesão ocorreu no último domingo (9), no empate entre Vasco e Bahia por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Brenner se chocou com David Duarte na primeira etapa e foi substituído no intervalo.
O atacante estava vivendo um momento de superação no Vasco após passar por oscilações na equipe. Ele foi o principal nome na classificação do Cruz-Maltino sobre o Fluminense na Copa do Brasil, marcando os dois gols da vitória por 3 a 1.
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