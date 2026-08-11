Brenner pede atendimento em jogo contra o BahiaReprodução / TV Globo

M
Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Vasco ganhou um desfalque para enfrentar o Olimpia na próxima quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da Sul-Americana, em São Januário. Brenner realizou exames e teve confirmada uma lesão no pé esquerdo.

O Vasco não divulgou um prazo para a volta do atacante. No entanto, de acordo com o 'GE', o jogador deve desfalcar o Cruz-Maltino por, no mínimo, três semanas. O prazo pode ser maior, e o clube ainda analisará a situação do atleta com um especialista para definir o tratamento mais adequado.
Leia mais: Vasco anuncia a contratação do atacante Facundo Colidio

A lesão ocorreu no último domingo (9), no empate entre Vasco e Bahia por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Brenner se chocou com David Duarte na primeira etapa e foi substituído no intervalo.

O atacante estava vivendo um momento de superação no Vasco após passar por oscilações na equipe. Ele foi o principal nome na classificação do Cruz-Maltino sobre o Fluminense na Copa do Brasil, marcando os dois gols da vitória por 3 a 1.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.