Facundo Colidio com o uniforme do VascoMatheus Lima / Vasco

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João Alexandre Borges
Rio - O Vasco oficializou, nesta terça-feira (11), a contratação do atacante Facundo Colidio, que estava no River Plate (ARG). O vínculo do jogador com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2029.
"A expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias", disso o novo camisa 9 do Cruz-Maltino, ao site do clube.
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Facundo Colidio tem 26 anos e é natural de Rafaela, na Argentina. Ele passou pelas categorias de base de Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors (ARG) e Inter de Milão (ITA). Já profissionalmente, o atacante atuou por Saint-Truiden (BEL), Tigre (ARG) e River Plate (ARG).
O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã da última sexta-feira (7). Na ocasião, ele conversou com a imprensa ainda no Galeão e falou sobre suas características: "Sou um atacante que pode jogar em todas as posições do ataque, sou muito rápido, vou bem no um contra um".