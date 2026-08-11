Facundo Colidio com o uniforme do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Facundo Colidio com o uniforme do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/08/2026 18:32 | Atualizado 11/08/2026 18:53

Rio - O Vasco oficializou, nesta terça-feira (11), a contratação do atacante Facundo Colidio, que estava no River Plate (ARG). O vínculo do jogador com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2029.

"A expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias", disso o novo camisa 9 do Cruz-Maltino, ao site do clube.

Facundo Colidio tem 26 anos e é natural de Rafaela, na Argentina. Ele passou pelas categorias de base de Atlético Rafaela (ARG), Boca Juniors (ARG) e Inter de Milão (ITA). Já profissionalmente, o atacante atuou por Saint-Truiden (BEL), Tigre (ARG) e River Plate (ARG).