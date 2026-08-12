André Sica é o advogado de Marcos LamacchiaReprodução / Instagram @andresica
"Os valores não poderiam ser mais claros. São R$ 500 milhões carimbados para o futebol. São R$ 150 milhões carimbados para o CT. O perdão de R$ 80 milhões da dívida do empréstimo. O pagamento de dívidas concursais e extraconcursais de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. A cobertura de todo o déficit de caixa dos próximos cinco anos, hoje estimado em aproximadamente R$ 300 milhões por ano, que dá R$ 1,5 bilhão", disse, ao 'ge'.
André ressaltou a operação do Vasco como uma das "mais publicizadas entre todas as operações que houve no país".
André também detalhou os próximos passos. "Está tudo nas mãos da juíza para que ela, com as análises feitas pelos administradores judiciais e com a nossa petição solicitando a abertura, possa determinar a produção do edital e dar início ao processo competitivo. A partir da publicação do edital, você tem o início do processo competitivo. Se não houver uma proposta de terceiro vencedora, a proposta do Marcos é declarada vencedora, e o juízo declara a arrematação da unidade produtiva", disse.
"A gente está no ponto de partida, que é a solicitação para abertura do processo competitivo, que deve ocorrer, se tudo der certo dentro do nosso cronograma, nos próximos dias."
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