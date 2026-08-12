André Sica é o advogado de Marcos Lamacchia - Reprodução / Instagram @andresica

André Sica é o advogado de Marcos LamacchiaReprodução / Instagram @andresica

Publicado 12/08/2026 11:13

Rio — O advogado do empresário Marcos Lamacchia, André Sica, deu detalhes sobre o processo de compra da SAF do Vasco . Ele afirmou que a documentação sofreu alterações solicitadas por órgãos fiscalizadores, mas já voltou a ser encaminhada à Justiça. A abertura do processo competitivo deve acontecer nos próximos dias. O jurista também comentou sobre os valores envolvidos nas negociações.

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"Os valores não poderiam ser mais claros. São R$ 500 milhões carimbados para o futebol. São R$ 150 milhões carimbados para o CT. O perdão de R$ 80 milhões da dívida do empréstimo. O pagamento de dívidas concursais e extraconcursais de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. A cobertura de todo o déficit de caixa dos próximos cinco anos, hoje estimado em aproximadamente R$ 300 milhões por ano, que dá R$ 1,5 bilhão", disse, ao 'ge'.



André ressaltou a operação do Vasco como uma das "mais publicizadas entre todas as operações que houve no país". "Os valores não poderiam ser mais claros. São R$ 500 milhões carimbados para o futebol. São R$ 150 milhões carimbados para o CT. O perdão de R$ 80 milhões da dívida do empréstimo. O pagamento de dívidas concursais e extraconcursais de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. A cobertura de todo o déficit de caixa dos próximos cinco anos, hoje estimado em aproximadamente R$ 300 milhões por ano, que dá R$ 1,5 bilhão", disse, ao 'ge'.André ressaltou a operação do Vasco como uma das "mais publicizadas entre todas as operações que houve no país".

O advogado afirmou que atendeu solicitações da Justiça para realizar ajustes na proposta da SAF, entre elas a redução do break-up fee - multa prevista ao Vasco caso Lamacchia não vença o processo competitivo -, o complemento das garantias caso haja alguma falha na comprovação da capacidade econômico-financeira para cumprir as obrigações da Recuperação Judicial e maior clareza no contrato sobre o fluxo de pagamento das obrigações da RJ, incluindo os custos com os assessores judiciais.



André também detalhou os próximos passos. "Está tudo nas mãos da juíza para que ela, com as análises feitas pelos administradores judiciais e com a nossa petição solicitando a abertura, possa determinar a produção do edital e dar início ao processo competitivo. A partir da publicação do edital, você tem o início do processo competitivo. Se não houver uma proposta de terceiro vencedora, a proposta do Marcos é declarada vencedora, e o juízo declara a arrematação da unidade produtiva", disse.



"A gente está no ponto de partida, que é a solicitação para abertura do processo competitivo, que deve ocorrer, se tudo der certo dentro do nosso cronograma, nos próximos dias."