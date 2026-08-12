Comemoração de Hugo Moura, do VascoMatheus Lima / Vasco

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João Vitor Cravo
Rio - Após deixar o Vasco para se juntar ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, o volante Hugo Moura abriu o jogo sobre sua passagem pelo Cruz-Maltino. O jogador, que pertenceu ao time carioca entre janeiro de 2025 e julho de 2026, avaliou a trajetória como "muito positiva" e citou a "carência do torcedor".
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"A passagem no Vasco foi marcante na minha vida, por ter recebido críticas e elogios. Já fui vaiado, xingado, aplaudido, já gritaram meu nome em São Januário, já fiz gol em clássico", iniciou o atleta, em entrevista à "365scores".
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"Vejo minha trajetória como muito positiva. Eu saí com 120 jogos, não me machuquei em nenhum jogo, não me escondi de nenhum jogo. Claro, errei, todo mundo erra. E quem for para o Vasco vai ter que saber como é o clube, entender como é a torcida, saber a carência do torcedor. Eu fui sabendo de tudo isso, e sou muito grato ao Vasco por esses anos que passei", completou.
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Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura chegou ao Cruz-Maltino vindo do Athletico-PR, no começo do ano passado. Antes de ser comprado em definitivo, o volante ja havia defendido o time carioca por empréstimo, durante o ano anterior. Com a camisa do Vasco, anotou quatro gols e sete assistências.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato