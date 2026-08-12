Brenner pede atendimento em jogo contra o Bahia - Reprodução / TV Globo

Brenner pede atendimento em jogo contra o BahiaReprodução / TV Globo

Publicado 12/08/2026 16:19





A principal dúvida neste momento é sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O clube aguarda a avaliação dos profissionais antes de definir o tratamento do jogador.

Rio - A lesão sofrida por Brenner no empate do Vasco com o Bahia, no último domingo (9), é mais grave do que o esperado inicialmente. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o atacante já realizou exames e agora passa por consultas com médicos especialistas em problemas no pé.A principal dúvida neste momento é sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O clube aguarda a avaliação dos profissionais antes de definir o tratamento do jogador.

A princípio, Brenner desfalcaria o Cruz-Maltino por, no mínimo, três semanas. Caso seja necessária uma operação, porém, o período de recuperação pode se estender e tirá-lo de praticamente toda a temporada.

O camisa 20 se machucou durante o confronto na Arena Fonte Nova, logo após seu jogo de maior destaque com a camisa do Vasco. Na partida anterior, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcou dois gols e garantiu a classificação da equipe.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato



