Brenner pede atendimento em jogo contra o BahiaReprodução / TV Globo

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Bernardo Fonseca
Rio - A lesão sofrida por Brenner no empate do Vasco com o Bahia, no último domingo (9), é mais grave do que o esperado inicialmente. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o atacante já realizou exames e agora passa por consultas com médicos especialistas em problemas no pé.

A principal dúvida neste momento é sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O clube aguarda a avaliação dos profissionais antes de definir o tratamento do jogador.
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A princípio, Brenner desfalcaria o Cruz-Maltino por, no mínimo, três semanas. Caso seja necessária uma operação, porém, o período de recuperação pode se estender e tirá-lo de praticamente toda a temporada.
O camisa 20 se machucou durante o confronto na Arena Fonte Nova, logo após seu jogo de maior destaque com a camisa do Vasco. Na partida anterior, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcou dois gols e garantiu a classificação da equipe.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato

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