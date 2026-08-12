Santiago Sosa é o novo reforço do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Santiago Sosa é o novo reforço do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/08/2026 21:22 | Atualizado 12/08/2026 21:32

Rio - O Vasco anunciou, na noite desta quarta-feira (12), a contratação do volante Santiago Sosa, que estava no Racing (ARG). O vínculo com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2029.

"Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. Estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram", disse o volante de 27 anos.

Sosa chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de segunda-feira (10). O argentino passou por exames e assinou com o Cruz-Maltino. O Vasco informou que ele é o novo camisa 5 do time.

O jogador é natural de La Plata e tem passagem pela base do River Plate (ARG), onde se profissionalizou. Ele também defendeu o Atlanta United (EUA) antes de chegar ao Racing (ARG).