Diego Carlos foi peça importante para o Como na última temporada - Reprodução / Instagram @d.carlos03

Diego Carlos foi peça importante para o Como na última temporadaReprodução / Instagram @d.carlos03

Publicado 12/08/2026 20:15 | Atualizado 12/08/2026 21:02

Rio - O Vasco está cada vez mais perto de contratar Diego Carlos. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o zagueiro, nesta quarta-feira (12), mas ainda aguarda a rescisão com o Fenerbahçe, da Turquia, para concluir a negociação, segundo informações do "ge".

O zagueiro, de 33 anos, está fora dos planos do Fenerbahçe. Na última temporada, Diego Carlos atuou pelo Como, da Itália, por empréstimo, onde disputou 31 jogos, fez um gol e deu uma assistência. O clube italiano também manifestou interesse na permanência do defensor brasileiro.

O Fenerbahçe precisa se desfazer de estrangeiros. No futebol turco, um clube pode registrar até 14 atletas de outro país, mas a equipe tem mais de 20 no elenco. Diego Carlos busca a liberação do contrato e há um interesse mútuo pela rescisão, mas as partes precisam chegar a um acordo pelos valores.

O Vasco só deve avançar caso o brasileiro consiga rescindir o contrato e chegue sem custos. Diego Carlos já estava no radar do clube há alguns meses, mas não houve avanço em outras tentativas. Porém, a história mudou nos últimos meses e as partes se aproximaram.