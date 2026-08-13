Pedro Emanuel, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/08/2026 07:52

Rio — O Vasco encara o Olimpia nesta quinta-feira (13), às 19h, em São Januário, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana . O Cruz-Maltino, que acumulou uma vitória e uma derrota contra o time paraguaio na fase de grupos, chega embalado para o confronto decisivo: são seis jogos consecutivos sem perder, sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

Onde assistir

O jogo será transmitido com exclusividade na Paramount+ (streaming).

Como chega o Gigante da Colina

A equipe terá desfalques importantes para o duelo. Brenner, Cuesta e Andrés Gómez se lesionaram no jogo contra o Bahia, no último domingo (9). No entanto, Nuno Moreira, suspenso na última partida, ficará novamente à disposição do treinador português. Os reforços Colidio e Sosa não foram inscritos na competição a tempo.



Sendo assim, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira.

Provável escalação do Olimpia

O Olimpia manteve a base do time que enfrentou o Vasco na fase de grupos, no último mês de maio. O técnico Pablo Andres Sanchez não terá à disposição o meia Juanfer Alfaro, que está com um problema estomacal.



Portanto, o time deve ser escalado com: Olveira; Raul Cáceres; Vargas, Bentaberry, Mateo Gamarra; Sánchez, Quintana, Delmás; Fernando Cardozo, Romeo Benítez e Braian Romero.

Arbitragem

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastián Raineri (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)