Santiago Sosa, que também pode atuar como zagueiro, já treina no CT Moacyr Barbosa - Reprodução / Vasco TV

Santiago Sosa, que também pode atuar como zagueiro, já treina no CT Moacyr BarbosaReprodução / Vasco TV

Publicado 13/08/2026 13:45

Reforço do Vasco



Ele estará à disposição de Pedro Emanuel para o duelo com o Santos, no próximo domingo (16). O jogo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. para a sequência da temporada , Santiago Sosa teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13) e está liberado para estrear. O volante, que veio do Racing, da Argentina, assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029.Ele estará à disposição de Pedro Emanuel para o duelo com o Santos, no próximo domingo (16). O jogo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.