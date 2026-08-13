Santiago Sosa, que também pode atuar como zagueiro, já treina no CT Moacyr BarbosaReprodução / Vasco TV

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Reforço do Vasco para a sequência da temporada, Santiago Sosa teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (13) e está liberado para estrear. O volante, que veio do Racing, da Argentina, assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029.

Ele estará à disposição de Pedro Emanuel para o duelo com o Santos, no próximo domingo (16). O jogo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Leia mais: Vasco consegue passo importante para vender SAF a Marcos Lamacchia

O Gigante da Colina precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a 18ª posição. O Peixe é justamente o 17º, com a mesma pontuação. 

Antes de encarar o Santos, o Vasco enfrentará o Olimpia, do Paraguai, mas sem poder contar com Santiago Sosa. A bola vai rolar nesta quinta-feira (13), às 19h, também em São Januário, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.