Santiago Sosa, que também pode atuar como zagueiro, já treina no CT Moacyr BarbosaReprodução / Vasco TV
Ele estará à disposição de Pedro Emanuel para o duelo com o Santos, no próximo domingo (16). O jogo será às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Gigante da Colina precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a 18ª posição. O Peixe é justamente o 17º, com a mesma pontuação.
Antes de encarar o Santos, o Vasco enfrentará o Olimpia, do Paraguai, mas sem poder contar com Santiago Sosa. A bola vai rolar nesta quinta-feira (13), às 19h, também em São Januário, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.