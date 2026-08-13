Pedrinho está à frente das negociações de venda da SAF do Vasco - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho está à frente das negociações de venda da SAF do VascoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 13/08/2026 12:10

o primeiro parecer favorável para concretizar a negociação, feito pelo advogado Athos Neves, nomeado para fiscalizar as finanças da empresa vascaína no processo de recuperação judicial.

O Vasco obteve uma importante decisão para seguir com a venda da SAF ao grupo de Marcos Lamacchia. Depois do avanço do processo na Justiça , o clube conseguiu, feito pelo advogado Athos Neves, nomeado para fiscalizar as finanças da empresa vascaína no processo de recuperação judicial.

Essa aprovação, entretanto, é apenas um novo passo em todo o longo processo para negociar 90% das ações da SAF. O Cruz-Maltino ainda precisará de respostas positivas do administrador judicial, do Ministério Público e da juíza responsável pelo caso. A informação é do site 'ge', confirmada por O DIA.



Ainda assim, esse primeiro parecer favorável ajuda em todo o processo, que ainda deve demorar mais um pouco para acabar. Enquanto não assume oficialmente o controle do futebol vascaíno, Marcos Lamacchia já participa ativamente da gestão.



Para conseguir a aprovação, o novo investidor precisou fazer ajustes na proposta de compra. Enquanto isso, o Vasco prepara a abertura do processo de concorrência para interessados na compra da SAF, fase obrigatória mesmo já tendo acordo com um interessado.

A proposta de compra da SAF do Vasco

A expectativa é receber todos os pareceres favoráveis à venda nos próximos dias, para avançar para essa nova etapa. Pelo acordo, o grupo de Lamacchia prevê o investimento de R$ 500 milhões para o futebol em cinco anos, incluindo o abatimento de R$ 80 milhões em empréstimos já feitos.

Haverá também R$ 120 milhões para obras de reforma do CT Moacyr Barbosa, assim como compromisso de quitar as dívidas de recuperação judicial, na casa de R$ 1,3 bilhão, e a cobertura de déficits no orçamento por cinco anos.