Brenner poderá ficar sem atuar por quatro meses - Matheus Lima/Vasco

Brenner poderá ficar sem atuar por quatro mesesMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/08/2026 12:41 | Atualizado 13/08/2026 12:41

Rio - A lesão de Brenner, de 26 anos, tem preocupado o Vasco. O Cruz-Maltino ainda avalia se o atacante irá passar por uma operação no pé ou se seguirá o tratamento conservador. O clube já está avaliando a opinião de especialistas e a tomará uma decisão ainda neste semana. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Caso o tratamento conservador seja aprovado, Brenner ficará sem jogar por no mínimo 45 dias. Porém, existe sempre o risco da situação se ampliar. Caso faça a operação, o atacante vai ficar cerca de quatro meses sem entrar em campo.

O camisa 20 se machucou durante o confronto na Arena Fonte Nova, logo após seu jogo de maior destaque com a camisa do Vasco. Na partida anterior, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, marcou dois gols e garantiu a classificação da equipe.

Contratado no começo do ano com grande expectativa de gols, Brenner não marcava há quase quatro meses. O Cruz-Maltino desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) pelo atacante junto à Udinese no começo de 2026.