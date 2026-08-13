Brenner poderá ficar sem atuar por quatro mesesMatheus Lima/Vasco
Vasco consulta especialistas e decisão sobre Brenner será nesta semana
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas são consultados antes da definição sobre possível tratamento
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Vasco consegue passo importante para vender SAF a Marcos Lamacchia
Expectativa da diretoria do Cruz-Maltino e do investidor é avançar nos próximos dias para etapa de abertura de concorrência
Vasco x Olimpia: onde assistir, escalações, arbitragem
Cruz-Maltino chega embalado para o confronto decisivo, após seis jogos consecutivos sem perder; Pedro Emanuel terá desfalques
Vasco x Palmeiras: a tabela detalhada da final do Brasileirão sub-20
Em busca do título, os Crias da Colina enfrentarão o Alviverde nos dias 28 de agosto e 4 de setembro; partida de ida será em São Januário
Vasco oficializa a contratação do volante Santiago Sosa
O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro de 2029; o argentino, que estava no Racing, é o novo camisa 5 do Gigante da Colina
Vasco recebe aval de Diego Carlos e aguarda liberação do Fenerbahçe
Zagueiro acerta termos de contrato, mas Cruz-Maltino ainda espera rescisão entre jogador e o clube turco para avançar na negociação
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