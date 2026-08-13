Colidio chega ao Rio para assinar com o Vasco - Reprodução

Colidio chega ao Rio para assinar com o VascoReprodução

Publicado 13/08/2026 14:37

Rio - Com a lesão de Brenner, que poderá ficar até quatro meses sem atuar, o Vasco tem novamente aberta a disputa por uma vaga na posição de titular de centroavante. Além das opções naturais, Spinelli e David, Facundo Colidio, de 26 anos, que acabou de ser contratado, vem sendo testado por Pedro Emanuel no setor. A situação empolgou alguns torcedores nas redes sociais.

A posição é inclusive um dos problemas do Vasco no ano. Brenner, que anotou dois gols contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, também era contestado antes da partida. Recém-chegado, Colídio vem agradando a comissão técnica.

"O estilo de jogo dele lembra o do Firmino, sai bastante da área, puxa a marcação, seria um camisa 9 que flutua mais (...)" comparou um torcedor por meio "X", o antigo Twitter.

No entanto, outros acreditam que seria melhor que Colídio atuasse primeiramente na sua posição de origem. Além disso, a cobrança por uma contratação para o setor vem sendo um pedido feito por alguns torcedores.

"Excelente. Vão começar improvisando o cara (não me venham que não, porque ele não é centroavante de ofício) da diretoria em trazer não trazer ninguém para a posição.", opinou.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato