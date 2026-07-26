Criadores e compradores participaram de uma das principais atrações da Expo Macaé, que fortaleceu o agronegócio e movimentou milhões em negócios - Foto: Divulgação

Criadores e compradores participaram de uma das principais atrações da Expo Macaé, que fortaleceu o agronegócio e movimentou milhões em negóciosFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2026 17:40 | Atualizado 26/07/2026 17:45

Macaé - O ritmo dos negócios tomou conta do Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha e transformou a arena de comercialização em um dos espaços mais movimentados da O ritmo dos negócios tomou conta do Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha e transformou a arena de comercialização em um dos espaços mais movimentados da Expo Macaé 2026 . O 4º Leilão de Criadores alcançou uma movimentação estimada em R$ 2 milhões, consolidando o evento como uma das principais vitrines da pecuária do Norte Fluminense e um importante motor para a economia regional.

A programação reuniu cerca de 700 animais, entre bezerros da raça Nelore e exemplares de cruzamento industrial, despertando o interesse de aproximadamente 250 compradores vindos de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. Além de ampliar as oportunidades de negócios, o encontro fortaleceu a integração entre produtores rurais e investidores do setor.

Promovido pelas empresas Primus Ipanema Agropecuária e Coqueiral Agropecuária, com organização da Fiel Leilões, o evento contou com a participação de cerca de dez criadores de cidades como Macaé, Campos dos Goytacazes, Quissamã, Silva Jardim e Rio Bonito. A diversidade dos participantes reforçou o alcance regional do leilão e a confiança do mercado na qualidade genética dos animais ofertados.

Os exemplares comercializados apresentavam média de 220 quilos, com negociações baseadas na arroba, que durante o evento foi cotada em aproximadamente R$ 450. O resultado demonstrou o momento positivo vivido pela pecuária de corte e a valorização crescente do rebanho regional.

Mais do que movimentar cifras expressivas, o leilão fortaleceu uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e investimentos em diversas áreas da economia. Para criadores, o encontro representa uma oportunidade de ampliar mercados, valorizar a produção e estabelecer novas parcerias comerciais.

Durante o evento, o prefeito Welberth Rezende destacou a evolução da estrutura do Parque de Exposições e o crescimento do setor pecuário no município.

"Hoje vemos um parque consolidado e uma cidade que se tornou referência na pecuária. Macaé possui o segundo maior rebanho bovino do Estado do Rio de Janeiro e acompanhar essa evolução demonstra a força do nosso agronegócio", afirmou.

O secretário municipal de Agroeconomia, Carlos Paes, ressaltou que a realização do leilão integra uma estratégia voltada ao fortalecimento do setor rural.

"O objetivo é oferecer estrutura para que produtores realizem negócios, ampliem oportunidades comerciais e fortaleçam toda a cadeia do agronegócio durante a Expo Macaé", destacou.

Representando a Primus Ipanema Agropecuária, o médico-veterinário Jonas Kluppel Figueira Rodrigues afirmou que a expectativa de movimentação financeira foi alcançada e reforçou o potencial do evento para impulsionar o mercado pecuário na região.

Além dos negócios realizados, o leilão reafirmou a vocação de Macaé para o agronegócio e mostrou que a Expo segue ampliando seu papel como espaço de oportunidades, inovação e desenvolvimento para produtores de diferentes regiões do estado.