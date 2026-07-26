Empresas de diversos segmentos apresentam produtos, serviços e oportunidades de negócios durante a FEPE Regional, na Expo Macaé - Foto: Divulgação

Empresas de diversos segmentos apresentam produtos, serviços e oportunidades de negócios durante a FEPE Regional, na Expo MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2026 18:06 | Atualizado 26/07/2026 18:10

Macaé - A FEPE Regional continua até quarta-feira (29) e já se consolidou como um dos grandes destaques da Expo Macaé 2026. Reunindo aproximadamente 200 expositores de diferentes regiões do país, a feira transforma o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha em um amplo ambiente de negócios, inovação e empreendedorismo, com expectativa de movimentar cerca de R$ 20 milhões em negociações e receber quase 50 mil visitantes por dia.

A primeira edição da FEPE em Macaé reúne empresas dos mais variados segmentos, oferecendo produtos, serviços, oportunidades comerciais e networking para empresários, investidores e consumidores. Além de impulsionar as vendas, o evento amplia a visibilidade das marcas participantes e fortalece o ambiente econômico regional.

Promovida pela CDL Campos em parceria com a Prefeitura de Macaé e entidades empresariais, a feira reforça o papel estratégico do município como referência para investimentos, comércio e desenvolvimento econômico no interior fluminense. A proposta é estimular novos negócios, aproximar empresas e criar conexões que permaneçam mesmo após o encerramento da Expo.

Durante a abertura oficial, o prefeito Welberth Rezende destacou o momento de crescimento econômico vivido pela cidade.

"Macaé vive uma fase de expansão, geração de empregos e muitas oportunidades. A FEPE fortalece esse cenário ao aproximar empresários, investidores e consumidores, contribuindo para que novos negócios aconteçam e impulsionem ainda mais a economia do município", afirmou.

O presidente da CDL Campos, Fábio Paes, ressaltou a importância da parceria para a realização da feira.

"A estrutura encontrada em Macaé e o apoio recebido nos dão a certeza de que este evento tem potencial para crescer ainda mais e se tornar parte do calendário econômico da cidade", disse.

Com entrada gratuita, a FEPE Regional permanece aberta diariamente, das 14h às 22h, até quarta-feira (29), oferecendo ao público uma programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, da economia e das oportunidades de negócios.