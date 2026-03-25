Evento vai reunir centenas de estandes, praça de alimentação e espaço para famílias em MacaéFoto: Divulgação
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Sábado de saúde: mutirão leva consultas e especialistas para moradores de Macaé
Ação em duas unidades amplia acesso, reduz filas e facilita atendimento para quem não consegue ir durante a semana
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