Evento vai reunir centenas de estandes, praça de alimentação e espaço para famílias em Macaé - Foto: Divulgação

Evento vai reunir centenas de estandes, praça de alimentação e espaço para famílias em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 13:51

Macaé - A Feira de Preços Especiais ganha força na região e escolhe Macaé como palco de uma edição histórica. O lançamento oficial da primeira FEPE Regional acontece na próxima segunda-feira, dia 30, às 9h, no Paço Municipal, marcando o início de um projeto que promete movimentar o comércio e atrair consumidores de várias cidades do Norte Fluminense e Região dos Lagos.

Pensada como um grande polo de consumo e entretenimento, a feira será realizada entre os dias 25 e 28 de julho, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. A estrutura impressiona: serão cerca de 10 mil metros quadrados de área, com 170 estandes, espaço de convivência, área gastronômica e atrações para o público infantil.

A proposta vai além das compras. A FEPE chega integrada à programação da exposição agropecuária, que contará com shows nacionais gratuitos, ampliando o fluxo de visitantes e fortalecendo o turismo regional. A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas circulem pelo evento ao longo dos quatro dias.

A iniciativa nasce da união entre as Câmaras de Dirigentes Lojistas de Macaé, Campos e Rio das Ostras, com apoio de parceiros institucionais e da iniciativa privada. O projeto aposta na força do comércio regional e na integração entre municípios como caminho para gerar renda e ampliar oportunidades.

Durante o lançamento, lideranças destacaram o impacto direto da feira na economia local. A movimentação prevista deve beneficiar desde lojistas até trabalhadores informais, além de setores como hotelaria, alimentação e serviços.

A feira funcionará sempre das 14h às 22h, com programação pensada para toda a família, reunindo lazer, compras e experiências em um único espaço. A expectativa é de corredores cheios, vitrines atrativas e consumidores em busca de bons preços.