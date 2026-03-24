Foragido por violência doméstica é preso no Centro de Macaé após ação conjunta das polícias - Foto: Reprodução

Foragido por violência doméstica é preso no Centro de Macaé após ação conjunta das políciasFoto: Reprodução

Publicado 24/03/2026 12:31

Macaé - A captura de um foragido por violência doméstica reforça o combate a crimes contra a mulher em Macaé. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil no Centro da cidade.

O homem, identificado pelas iniciais A.B.S.D., tinha mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de medida protetiva. Ele foi localizado após trabalho de inteligência realizado em conjunto com a Polícia Federal.

De acordo com as investigações, o caso teve início em agosto de 2024, quando a vítima denunciou ameaças de morte após o fim do relacionamento. A Justiça determinou medidas de proteção, mas o suspeito voltou a se aproximar e perseguir a mulher, desrespeitando a ordem judicial.

Com o descumprimento, foi expedido mandado de prisão pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Criminal de Rio das Ostras. Desde então, ele era considerado foragido.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à 123ª DP, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.

O caso destaca a importância das denúncias e da atuação integrada das forças de segurança para garantir proteção às vítimas e cumprimento das decisões judiciais.