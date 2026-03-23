Equipe técnica avalia espaço que vai abrigar a futura Policlínica do Servidor em Macaé - Foto: Divulgação

Equipe técnica avalia espaço que vai abrigar a futura Policlínica do Servidor em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:21

Macaé - O avanço no planejamento da Policlínica do Servidor marca um novo passo na organização da saúde voltada aos trabalhadores públicos em Macaé. A proposta busca criar um espaço estruturado, com atendimento especializado e acompanhamento contínuo, voltado exclusivamente aos servidores municipais.

A comissão responsável pelo projeto se reuniu com o secretário de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, para definir as diretrizes da unidade. Entre os pontos discutidos estão as especialidades médicas que farão parte da policlínica, além da organização de serviços como farmácia e assistência psicológica.

Após o encontro, o grupo realizou uma visita técnica ao local previsto para a instalação da unidade. A equipe avaliou a estrutura e identificou as adaptações necessárias para o funcionamento do espaço, que terá perfil ambulatorial e foco no cuidado programado.

A futura policlínica não terá atendimento de urgência ou perfil hospitalar. A ideia é garantir acompanhamento regular, com critérios definidos e atendimento mais organizado, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços destinados aos servidores.

Segundo Aristófanis Quirino, a iniciativa acompanha o tamanho da rede municipal, que conta com mais de 17 mil trabalhadores. Ele destaca que o projeto representa uma resposta à necessidade de estruturar o cuidado com quem mantém o funcionamento da cidade.

A proposta integra uma política mais ampla de valorização do servidor, que já inclui iniciativas como espaços de acolhimento e capacitação. Com a nova unidade, o município avança na construção de um modelo mais completo de atenção à saúde do funcionalismo.