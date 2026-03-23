Equipe técnica avalia espaço que vai abrigar a futura Policlínica do Servidor em MacaéFoto: Divulgação
Policlínica do Servidor entra no planejamento de Macaé para ampliar assistência
Projeto define especialidades, estrutura e atendimento para mais de 17 mil servidores do município
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