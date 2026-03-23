As vagas contemplam funções como auxiliar de serviços gerais e até de eletrecista - Foto: Ilustração

As vagas contemplam funções como auxiliar de serviços gerais e até de eletrecistaFoto: Ilustração

Publicado 23/03/2026 13:59

Macaé - A oferta de 768 vagas de trabalho movimenta o início da semana em Macaé e reacende a expectativa de quem busca uma oportunidade no mercado. As chances abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com opções para profissionais com ou sem experiência.

As vagas contemplam funções como auxiliar de serviços gerais, operador de loja, motorista, cozinheiro, eletricista, técnico de enfermagem, analista de TI e engenheiro. O levantamento também aponta forte demanda nos setores de comércio, serviços, construção civil, hotelaria e atividades ligadas ao segmento offshore.

Entre os destaques, estão oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, incluindo cargos como almoxarife onshore e atendente de alimentos e bebidas com conhecimento em inglês. A diversidade de vagas amplia o acesso e reforça a inclusão no mercado de trabalho local.

As oportunidades atendem desde quem procura o primeiro emprego até profissionais com formação técnica ou superior. Algumas funções exigem experiência, enquanto outras oferecem espaço para aprendizado e desenvolvimento.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para cadastro e encaminhamento às empresas. O atendimento acontece no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, na Praia Campista, das 8h às 17h. Também há opção de cadastro online para facilitar o acesso.

A variedade de vagas reflete o ritmo da economia local e abre caminhos para geração de renda e crescimento profissional.