As vagas contemplam funções como auxiliar de serviços gerais e até de eletrecistaFoto: Ilustração
Macaé abre 768 vagas de emprego e amplia oportunidades para diferentes perfis
Lista inclui funções operacionais, técnicas e vagas para PCD, com chances para quem busca o primeiro emprego
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Macaé avança no paradesporto e mira se tornar referência nacional para atletas com deficiência
Parceria com o Estado amplia projetos, capacitação e acesso ao esporte inclusivo no município
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