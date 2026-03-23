Bloqueios com pneus em chamas marcaram protesto de motoboys e impactaram o trânsito em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Bloqueios com pneus em chamas marcaram protesto de motoboys e impactaram o trânsito em MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 23/03/2026 09:39

Macaé - As manifestações de motoboys provocaram bloqueios em importantes vias de Macaé na manhã desta segunda-feira (23), e alteraram a rotina de quem circulava pela cidade. Pneus incendiados e interdições parciais chamaram a atenção de motoristas e exigiram ação rápida das autoridades para restabelecer o fluxo.

Os pontos mais afetados ficaram na Linha Azul e no Parque dos Tubos, onde o trânsito chegou a ser interrompido. Na Ponte da Barra de Macaé, houve interdição parcial no sentido Centro. Equipes do 32º BPM e da mobilidade urbana atuaram de forma integrada, com foco no diálogo e na liberação das vias.

A mobilização ocorreu após um acidente registrado na noite de domingo, no Parque dos Tubos, que resultou na morte de um motoboy. O caso gerou comoção entre colegas de profissão e motivou os atos realizados ao longo da manhã.

Bloqueios com pneus em chamas marcaram protesto de motoboys e impactaram o trânsito em Macaé Foto: Reprodução Rede Social Durante as ações, os manifestantes foram orientados sobre a proibição de bloqueios em vias públicas. A negociação permitiu a liberação gradual dos trechos interditados, sem registro de confrontos.

Ao longo do dia, agentes de segurança e equipes de monitoramento seguem atentos para evitar novos pontos de interdição e garantir a circulação na cidade.

O episódio reacende o debate sobre segurança no trânsito e as condições de trabalho dos profissionais que utilizam a moto como principal ferramenta de renda.