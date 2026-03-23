Bloqueios com pneus em chamas marcaram protesto de motoboys e impactaram o trânsito em MacaéFoto: Reprodução Rede Social
Protestos de motoboys fecham vias e impactam trânsito em Macaé após acidente
Bloqueios com pneus incendiados mobilizam polícia e equipes de trânsito; vias já foram liberadas
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