Parque de Exposições recebe criadores e público em evento que une tradição, competição e entretenimento - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Parque de Exposições recebe criadores e público em evento que une tradição, competição e entretenimentoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 20/03/2026 13:32

Macaé - A Exposição Brasileira do Criador de Mangalarga Marchador 2026 transformou Macaé em ponto de encontro da elite da criação nacional, com centenas de animais em pista, julgamentos técnicos e uma programação que vai além do campo. O evento, realizado no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, já mostra força ao reunir 268 cavalos inscritos e cerca de 100 criadores de diferentes estados.

Logo nas primeiras avaliações, o público acompanhou o julgamento de potros com até três anos, etapa que exige olhar técnico e atenção aos detalhes. Na pista, os jurados analisam critérios como marcha, estrutura corporal e fidelidade ao padrão da raça, características que transformam os animais em verdadeiros atletas.

A exposição mantém uma tradição que valoriza o trabalho direto do criador. Apenas animais criados pelos próprios expositores participam da disputa, o que reforça o nível da competição e a dedicação envolvida em cada apresentação.

Além da parte técnica, o evento ganhou clima de festival. Com entrada gratuita, o espaço recebe famílias, visitantes e apaixonados pelo universo rural. À noite, a programação musical anima o público com shows de sertanejo, rock e pagode, ampliando o alcance cultural da exposição.

A movimentação também impacta a economia local. Hotéis, restaurantes e comércios registram aumento no fluxo de visitantes, consolidando o evento como vitrine não apenas do agronegócio, mas também do potencial turístico da cidade.

Os campeões garantem vaga na tradicional exposição nacional em Belo Horizonte, considerada a principal do país no segmento. Até lá, os julgamentos seguem até sábado, com provas de marcha, avaliações morfológicas e apresentações sociais que mantêm o ritmo intenso no parque.

Entre negócios, tradição e entretenimento, Macaé reforça seu papel como palco de grandes eventos e mostra que o campo também pode ser espaço de encontro, cultura e oportunidades.