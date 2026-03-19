Festival BBQ Brasa & Beer reúne churrasco, música ao vivo e público animado em Macaé durante três dias de programação - Foto: Ilustração

Festival BBQ Brasa & Beer reúne churrasco, música ao vivo e público animado em Macaé durante três dias de programaçãoFoto: Ilustração

Publicado 19/03/2026 10:03

Macaé - O festival BBQ Brasa & Beer transforma o estacionamento do Shopping Plaza Macaé em um grande ponto de encontro a partir desta sexta-feira, dia 20. A proposta é simples e irresistível: reunir boa comida, música ao vivo e um clima descontraído para moradores e visitantes curtirem o fim de semana.

A abertura acontece às 17h desta sexta, com o espaço preparado para receber o público em uma estrutura ao ar livre, pensada para garantir conforto e integração. No sábado e no domingo, a programação começa mais cedo, ao meio-dia, ampliando as opções de lazer para quem quer aproveitar o dia inteiro.

No cardápio, o destaque fica por conta dos cortes especiais preparados por assadores convidados, que trazem técnicas variadas e sabores marcantes do churrasco. A experiência gastronômica ganha ainda mais força com a presença de cervejas artesanais e opções para diferentes gostos, criando o ambiente ideal para reunir amigos e família.

A trilha sonora também promete movimentar o público. Bandas locais e regionais como Markyze, Ramona Rox, Kilômetro 50 e Hawkins sobem ao palco ao longo dos três dias, com repertórios que passeiam pelo rock, pop e clássicos conhecidos, garantindo animação do início ao fim.

Com entrada gratuita, o evento aposta na combinação de gastronomia e entretenimento para fortalecer o calendário cultural da cidade e movimentar a economia local. A expectativa é de grande público, impulsionado pelo formato acessível e pela variedade de atrações.

A organização reforça que a proposta é oferecer uma experiência completa, onde o visitante possa relaxar, comer bem e aproveitar boa música em um ambiente seguro e acolhedor.