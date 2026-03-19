Festival BBQ Brasa & Beer reúne churrasco, música ao vivo e público animado em Macaé durante três dias de programaçãoFoto: Ilustração
Churrasco, música e resenha agitam o fim de semana em Macaé
Três dias de sabores e música movimentam evento gratuito no Shopping Plaza
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Macaé assume protagonismo global e vira palco de decisões estratégicas da energia
Evento reúne especialistas, amplia negócios e coloca o município no centro das discussões sobre inovação, gás natural e transição energética
Água na torneira vira cobrança diária: prefeito pressiona Cedae por solução imediata em Macaé
Mesmo com obras bilionárias previstas, falta de abastecimento ainda atinge bairros e gera insatisfação da população
Troca de comando no 32º BPM marca nova fase na segurança em Macaé
Tenente-coronel Rodrigues assume o batalhão com missão de reforçar o policiamento e dar continuidade às ações na região
Casal é preso com 51 kg de maconha na BR-101 e droga abasteceria região Norte Fluminense
Ação integrada entre PM e Polícia Federal intercepta veículo em Macaé e revela esquema de distribuição entre cidades da região
Sabor do mar invade Macaé com festival que promete movimentar o Mercado de Peixes
Evento reúne culinária típica, música ao vivo e clima de lazer para moradores e turistas
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