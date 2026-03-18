Visitantes exploram o Solar dos Mellos em roteiro que resgata a memória da cidade - Foto: Douglas Smmithy

Visitantes exploram o Solar dos Mellos em roteiro que resgata a memória da cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 18/03/2026 10:57

Macaé - O projeto Walking Tour devolve ao público a chance de caminhar pela história de Macaé com visitas guiadas que unem cultura, lazer e conhecimento. A partir do dia 20 de março, o roteiro volta a incluir o tradicional Solar dos Mellos, um dos espaços mais simbólicos do município.

Construído em 1891, o casarão abriga desde 2004 o Museu de Macaé e guarda parte importante da memória local. A retomada das visitas marca uma nova fase do projeto, que busca aproximar a população do patrimônio histórico e despertar o interesse pela cultura da cidade.

Criado em 2023, o Walking Tour ganhou adesão do público e se consolidou como uma opção acessível para quem deseja conhecer melhor os pontos turísticos. Durante o verão, a procura aumentou, principalmente por roteiros ao ar livre, o que reforçou a importância da continuidade da iniciativa.

Além do Solar dos Mellos, novos trajetos já estão previstos. O roteiro inclui o retorno ao Forte Marechal Hermes, além de visitas ao Farol Velho e à Igreja de Sant’Anna, ampliando as possibilidades para moradores e visitantes explorarem diferentes fases da história macaense.

A participação acontece por meio de inscrição prévia, com vagas limitadas. A orientação é simples: roupas leves, calçado confortável, proteção contra o sol e disposição para caminhar e aprender.

Mais do que um passeio, o projeto transforma ruas e construções em verdadeiras salas de aula ao ar livre, onde cada detalhe ajuda a contar a história da cidade e fortalecer o sentimento de pertencimento.