Câmara de Macaé realiza no dia 24 debate sobre políticas para pessoas com deficiência - Foto: Ilustração

Câmara de Macaé realiza no dia 24 debate sobre políticas para pessoas com deficiênciaFoto: Ilustração

Publicado 18/03/2026 10:53

Macaé - A inclusão ganha voz e espaço em Macaé com a realização do 3º T21 Day, que mobiliza profissionais, famílias e a sociedade em torno de um tema urgente: garantir qualidade de vida e respeito às pessoas com Síndrome de Down. A programação acontece nos dias 21, 22 e 24 de março, com atividades que misturam conhecimento, cultura e participação social.

Idealizado pelo Instituto Clube T21, o evento acompanha a campanha internacional da Síndrome de Down, que em 2026 traz o tema “Xô solidão”, reforçando a importância do acolhimento e da convivência. A proposta é clara: informar, sensibilizar e transformar a realidade de quem vive a condição no dia a dia.

A abertura conta com um simpósio multidisciplinar voltado a profissionais das áreas de saúde e educação, reunindo especialistas como neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e educadores físicos. O objetivo é qualificar o atendimento e ampliar o conhecimento técnico, fortalecendo o cuidado com pessoas com deficiência.

No segundo dia, o clima muda e o evento ganha um tom mais leve e interativo. Um encontro cultural e esportivo aberto ao público acontece em espaço coletivo, com atividades pensadas para integrar crianças, jovens e adultos. A proposta é simples e simbólica: celebrar a diversidade e incentivar o convívio sem barreiras.

O encerramento leva o debate para o campo das políticas públicas, com apresentação na Câmara Municipal. A discussão busca ampliar direitos e fortalecer ações voltadas às pessoas com deficiência, com base nas demandas reais das famílias.

O evento cresce a cada edição e já atrai participantes de cidades vizinhas, consolidando Macaé como referência regional no tema da inclusão. Mais do que informação, o T21 Day promove empatia, respeito e transformação social.