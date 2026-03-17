Moradores passam a contar com atendimento rápido pelo celular para resolver questões de trânsito e transporte - Foto: Ilustração

Moradores passam a contar com atendimento rápido pelo celular para resolver questões de trânsito e transporteFoto: Ilustração

Publicado 17/03/2026 10:29

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé passa a atender a população também pelo WhatsApp, criando um canal direto e mais ágil para quem precisa resolver demandas do dia a dia sem sair de casa. A novidade já está disponível pelo número (22) 99219-0858.

O serviço permite que moradores enviem mensagens e até fotos para relatar situações, pedir informações ou tirar dúvidas. A proposta é simplificar o acesso aos serviços públicos e reduzir o tempo de espera por respostas, com atendimento mais prático e acessível.

Pelo aplicativo, é possível tratar de temas como trânsito, transporte público, cadastro e autorizações, recursos de multas, mobilidade ativa, engenharia de tráfego e emissão de cartão de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. O canal também funciona para orientações gerais, facilitando o encaminhamento correto de cada solicitação.

A iniciativa reforça o uso da tecnologia como aliada na rotina da cidade e busca aproximar o cidadão dos serviços oferecidos, com linguagem simples e atendimento direto. A orientação é salvar o número no celular e utilizar o canal sempre que necessário, como forma de agilizar demandas e melhorar a comunicação com o setor responsável pela mobilidade urbana.