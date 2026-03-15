Agentes da Vigilância Ambiental realizam vistoria e orientam moradores durante ação de combate a mosquitos em bairros de Macaé - Foto: Ilustração

Agentes da Vigilância Ambiental realizam vistoria e orientam moradores durante ação de combate a mosquitos em bairros de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 15/03/2026 11:38

Macaé - A Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé colocou equipes nas ruas para reforçar o combate aos mosquitos transmissores de doenças e ampliar o monitoramento de vetores em diversos bairros da cidade. As ações fazem parte do Plano de Ação de Controle de Vetores, que será realizado entre os dias 16 e 20 de março com mutirões, aplicação de fumacê, atividades educativas e atualização de dados territoriais utilizados pelas equipes de campo.

O trabalho começa com mutirões de combate aos focos de mosquitos em áreas estratégicas do município. As equipes atuarão no bairro Lagomar ao longo da semana. No dia 16, as ações também chegam ao Miramar. Já no dia 17, os agentes estarão na Virgem Santa. Nos dias 17 e 18, o trabalho segue no Campo D’Oeste, com vistorias em residências, orientação aos moradores e eliminação de possíveis criadouros.

Outra frente importante do plano envolve o monitoramento do mosquito Aedes aegypti por meio das chamadas ovitrampas. As armadilhas são instaladas em pontos estratégicos e ajudam a identificar a presença e a quantidade de ovos do mosquito. Esse sistema permite acompanhar a distribuição do inseto e orientar o planejamento das ações de combate.

Entre os dias 16 e 20, a partir das 9h, as equipes realizarão a troca das paletas das ovitrampas em várias localidades. A atividade acontece em bairros como Imbetiba, Horto, Botafogo, Visconde de Araújo, Glória, Imboassica, Águas Maravilhosas, Piracema, Parque Aeroporto, Ajuda, Bosque Azul e Lagomar I.

O fumacê também faz parte da programação de controle do mosquito transmissor de arboviroses. A aplicação será realizada no dia 17, às 5h, no Parque Aeroporto. No dia 18, a ação acontece às 5h no bairro Malvinas e às 18h no São José do Barreto.

As equipes ainda realizam a atualização do Reconhecimento Geográfico, um levantamento que revisa informações territoriais usadas no planejamento das ações de vigilância. Esse trabalho ocorre entre os dias 16 e 20, às 9h, nos bairros Miramar, Visconde e Sol y Mar.

A programação inclui ainda atividades de educação em saúde. No dia 17, das 8h30 às 14h30, será realizada uma feira educativa com exposição de amostras de vetores na empresa UTE. Já no dia 18, alunos de escolas municipais participam de apresentações de teatro de fantoches com o tema Arboviroses: 10 minutos salvam vidas, levando informação de forma lúdica para crianças.

Além do combate ao Aedes aegypti, o plano também prevê ações para controle do mosquito Culex em canais localizados nos bairros Sol y Mar, Imbetiba e Cajueiros. O controle de roedores acontece entre os dias 16 e 20 nos bairros Malvinas, Virgem Santa, Granja dos Cavaleiros, Campo D’Oeste e Alto dos Cajueiros.

A mobilização reforça o papel da prevenção no enfrentamento das arboviroses e chama a atenção da população para cuidados simples dentro de casa, como eliminar recipientes que acumulam água e manter quintais limpos.