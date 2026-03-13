Cidade Universitária de Macaé será palco das reuniões técnicas que vão discutir a revisão do Plano Diretor - Foto: Douglas Smmithy

Cidade Universitária de Macaé será palco das reuniões técnicas que vão discutir a revisão do Plano Diretor Foto: Douglas Smmithy

Publicado 13/03/2026 12:53

Macaé - Macaé inicia uma nova etapa de planejamento urbano que pretende definir os rumos do crescimento da cidade na próxima década. O município instituiu Câmaras Temáticas formadas por técnicos, gestores e representantes da sociedade para aprofundar os debates sobre a revisão do Plano Diretor, documento que orienta o desenvolvimento urbano e territorial.

A criação dos grupos foi oficializada por meio do Decreto nº 052/2026. As reuniões ocorrerão ao longo do mês de maio na Cidade Universitária, no bairro da Glória, sempre no período da manhã. O objetivo é reunir estudos, analisar desafios atuais e elaborar propostas que irão contribuir para a atualização da Lei Complementar nº 279, em vigor desde 2018.

O processo de revisão do Plano Diretor envolve diferentes setores da administração pública e busca ampliar a participação social nas decisões que impactam o crescimento do município. A coordenação dos trabalhos está a cargo do Escritório de Gestão, Indicadores e Metas, ligado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com apoio do Conselho da Cidade.

Ao todo, nove Câmaras Temáticas foram criadas para discutir áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de Macaé. Entre os temas estão meio ambiente, clima e riscos, desenvolvimento sociocultural, planejamento da região serrana, instrumentos urbanísticos, expansão urbana, mobilidade, infraestrutura e serviços, habitação e regularização fundiária, além da gestão democrática do Plano Diretor.

As reuniões têm como meta produzir diagnósticos detalhados sobre cada eixo e formular propostas que possam orientar políticas públicas e investimentos nos próximos anos. O debate técnico também pretende identificar desafios atuais e apontar caminhos para equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida.

Segundo a equipe responsável pelo processo, a criação das câmaras fortalece o caráter participativo da revisão do Plano Diretor e permite reunir contribuições de diferentes áreas do conhecimento e da gestão pública.

A programação de revisão do Plano Diretor também prevê uma série de atividades abertas ao público ao longo de 2026. O calendário inclui fóruns comunitários, oficinas temáticas, audiências públicas e consultas on-line, ampliando o diálogo com a população.

O lançamento oficial desse processo participativo está marcado para o dia 24 de março, às 18h, na Câmara Municipal de Macaé. A expectativa é mobilizar moradores, especialistas e lideranças locais para discutir ideias que ajudem a construir uma cidade mais organizada, sustentável e preparada para o futuro.