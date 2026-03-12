Servidores municipais de Macaé ampliam acesso a serviços de saúde, atividade física e bem-estar por meio de plataforma digitalFoto: Divulgação
Mais de 5 mil servidores de Macaé aderem a plataforma de saúde e bem-estar
Ferramenta digital reúne dezenas de aplicativos voltados a exercícios, saúde mental, nutrição e qualidade de vida
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