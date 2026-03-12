Servidores municipais de Macaé ampliam acesso a serviços de saúde, atividade física e bem-estar por meio de plataforma digital - Foto: Divulgação

Servidores municipais de Macaé ampliam acesso a serviços de saúde, atividade física e bem-estar por meio de plataforma digitalFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:09

Macaé - Servidores públicos de Macaé ampliaram o acesso a serviços de saúde, qualidade de vida e bem-estar por meio da plataforma Wellhub, antiga Gympass. Mais de 5 mil profissionais do município já utilizam o sistema digital, que reúne cerca de 60 aplicativos voltados a atividade física, saúde mental, nutrição, sono e hábitos saudáveis.

O município foi o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a formalizar a adesão à plataforma, em dezembro de 2025. Atualmente, 5.084 servidores estão cadastrados e utilizam os recursos disponíveis, com possibilidade de inclusão de dependentes nos serviços oferecidos.

A iniciativa integra as ações voltadas à valorização do servidor público e à promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho. A proposta amplia o acesso a ferramentas que estimulam hábitos saudáveis e contribuem para o cuidado com a saúde física e emocional dos profissionais.

Durante reunião realizada nesta quarta-feira, dia 11, o secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, recebeu representantes da plataforma para avaliar os primeiros resultados da parceria e discutir novas possibilidades de expansão do programa.

O secretário destacou que a promoção da qualidade de vida dos servidores é uma diretriz permanente da gestão municipal. Segundo ele, a plataforma oferece recursos que vão além do acesso a academias e inclui ferramentas voltadas ao cuidado integral com a saúde, com programas de exercícios, orientação nutricional, meditação, acompanhamento do sono e suporte para saúde mental.

A subsecretária de Gestão de Pessoas, Verônica Guimarães, ressaltou que o incentivo à prática de atividades físicas e à adoção de hábitos saudáveis contribui para melhorar a qualidade de vida e fortalecer ambientes de trabalho mais equilibrados e produtivos.

Representante do Wellhub, o diretor de relacionamento com contas públicas, Rogério Canto, destacou que os servidores de Macaé apresentam alto índice de utilização dos recursos disponíveis na plataforma, que reúne serviços ligados a treino em academias, terapia, saúde feminina, bem-estar financeiro e orientação para hábitos saudáveis.

Os servidores podem optar por nove planos diferentes oferecidos pela plataforma, com valores mensais que variam de R$ 54,99 a R$ 809,99, todos com descontos para os usuários.

A reunião contou também com a participação da gerente de contas do Wellhub, Verônica Leal, e da coordenadora de compras da Secretaria de Gestão de Pessoas, Poliana Martins.

Com mais de 12 mil servidores efetivos, além de comissionados e contratados, o município mantém atendimento aos profissionais por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.