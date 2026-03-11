Reunião em Macaé discutiu medidas para acelerar solução do abastecimento de água no bairro LagomarFoto: Ilustração
Cedae promete acelerar obras e reduzir prazo para melhorar abastecimento no Lagomar
Companhia prevê compra emergencial de equipamentos para diminuir de seis para três meses o tempo das intervenções
Obras alteram trânsito em rua movimentada da Granja dos Cavaleiros
Intervenção na Rua Manoel Francisco Nunes provoca bloqueio parcial e exige atenção redobrada de motoristas por cerca de 30 dias
Lei em Macaé obriga síndicos a denunciar casos de violência doméstica
Projeto aprovado na Câmara amplia rede de proteção às vítimas e exige comunicação imediata às autoridades
BR-101 no Norte Fluminense entra em nova fase com R$ 6,2 bilhões em obras
Acordo firmado em Brasília prevê duplicação entre Macaé e Casimiro de Abreu, novas pontes, multivias e ponto de descanso para caminhoneiros em Carapebus
PM flagra venda de drogas em esquina do Lagomar e prende suspeito em Macaé
Abordagem do GAT encontra pinos de cocaína, dinheiro e celulares com dois homens durante patrulhamento
Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico durante patrulhamento da PM em Macaé
Suspeito tentou se livrar de sacola com drogas ao perceber abordagem policial no bairro Malvinas
