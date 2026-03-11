Reunião em Macaé discutiu medidas para acelerar solução do abastecimento de água no bairro Lagomar - Foto: Ilustração

Reunião em Macaé discutiu medidas para acelerar solução do abastecimento de água no bairro LagomarFoto: Ilustração

Publicado 11/03/2026 19:58

Macaé - A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro colocou o abastecimento de água do Lagomar no centro das discussões durante um encontro realizado em Macaé. A reunião reuniu o presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon, e o prefeito Welberth Rezende, que trataram de medidas para acelerar as obras destinadas a melhorar a distribuição de água no bairro.

Durante a conversa, o dirigente da companhia anunciou a intenção de reduzir pela metade o prazo previsto para a conclusão das intervenções. A proposta é diminuir o tempo das obras de seis para três meses, com foco em atender uma demanda antiga de moradores que enfrentam dificuldades no fornecimento de água.

A estratégia apresentada pela companhia envolve a aquisição emergencial de equipamentos conhecidos como boosters. Esses dispositivos atuam no bombeamento e aumentam a pressão e a vazão da água nas redes de distribuição, o que pode melhorar a chegada do abastecimento às residências.

Segundo Aguinaldo Ballon, a compra dos equipamentos deve ocorrer sem o processo tradicional de licitação, justamente para acelerar a implantação da estrutura necessária no sistema. A medida foi classificada como emergencial diante da necessidade de resposta mais rápida para o bairro.

O presidente da Cedae explicou que, com a aquisição direta, a instalação dos equipamentos pode ocorrer de forma mais ágil, dependendo apenas da disponibilidade dos boosters no mercado para iniciar imediatamente o funcionamento.

O compromisso foi recebido com expectativa pelo governo municipal. O prefeito Welberth Rezende afirmou que continuará acompanhando e cobrando da companhia avanços que garantam melhorias concretas no abastecimento de água para os moradores do Lagomar.

O bairro é um dos mais populosos de Macaé e, há anos, registra reclamações relacionadas à pressão da água e à irregularidade no fornecimento em diferentes pontos da comunidade.

Com a promessa de acelerar o cronograma, a expectativa é que as intervenções tragam alívio para milhares de famílias que aguardam uma solução definitiva para o problema.