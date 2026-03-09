Agentes do GAOP conduzem suspeito preso após ocorrência de violência doméstica no bairro Praia Campista - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 14:50

Macaé - Agentes do Grupamento de Apoio Operacional da Guarda Municipal de Macaé colocaram fim a uma situação de violência doméstica no bairro Praia Campista neste sábado, dia 7. A equipe prendeu em flagrante um homem acusado de invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e fazer ameaças de morte.

O caso começou quando o suspeito, inconformado com o término do relacionamento, entrou na residência da mulher sem autorização. Dentro do imóvel, ele quebrou objetos da casa e partiu para agressões com empurrões e tapas. Durante o ataque, também utilizou uma faca para intimidar a vítima e ameaçá-la.

A mulher conseguiu sair do local e pedir ajuda. O chamado mobilizou equipes do GAOP, que iniciaram buscas pela região logo após receber a denúncia.

Os agentes localizaram o suspeito pouco tempo depois. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou escapar subindo pelo telhado da residência onde estava escondido e passou a ameaçar os guardas com um pedaço de telha.

A tentativa de fuga terminou rapidamente. Diante da resistência, os agentes utilizaram um instrumento de menor potencial ofensivo para conter o agressor. Após ser imobilizado, ele recebeu atendimento médico e foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, violação de domicílio e resistência. Ele permaneceu preso e aguarda transferência para o sistema penitenciário.

A ocorrência foi registrada na véspera do Dia Internacional da Mulher, data que reforça o alerta sobre a importância da denúncia e do enfrentamento à violência contra mulheres.

A Guarda Municipal orienta que casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 153, canal que funciona 24 horas. Informações também podem ser repassadas de forma anônima para ajudar a proteger vítimas e interromper ciclos de violência.