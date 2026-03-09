Equipes da Vigilância Ambiental realizam ações de monitoramento e combate a mosquitos em diferentes bairros de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 09/03/2026 14:49

Macaé - As equipes da Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé colocaram nas ruas, nesta semana, um conjunto de ações para enfrentar a presença de mosquitos e outros vetores que representam risco à saúde pública. O trabalho acontece entre os dias 9 e 13 de março e envolve monitoramento, educação em saúde, fumacê e intervenções em diversos pontos da cidade.

O plano de ação inclui a instalação de ovitrampas, armadilhas usadas para identificar a presença do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Os equipamentos funcionam como recipientes com água e material atrativo que estimulam a postura de ovos pelas fêmeas do mosquito. A partir da coleta, técnicos conseguem avaliar a presença e a concentração do inseto em cada região.

As armadilhas serão monitoradas em bairros como Imbetiba, Horto, Botafogo, Visconde de Araújo, Bairro da Glória, Imboassica, Águas Maravilhosas, Piracema, Parque Aeroporto, Ajuda e Lagomar. O levantamento ajuda a orientar estratégias de controle e direcionar as ações de combate.

Outro reforço será o fumacê, realizado por meio do método UBV, sigla para Ultra Baixo Volume. A aplicação está prevista para o dia 10 de março, às 5h da manhã, no bairro São José do Barreto. A técnica é utilizada para reduzir a população de mosquitos adultos em áreas com maior incidência do vetor.

As equipes também atualizam o chamado RG do mosquito, um levantamento que mapeia a presença do Aedes aegypti em diferentes regiões da cidade. A atividade ocorre entre os dias 9 e 13 de março nos bairros Centro e Cajueiros.

A programação inclui ainda ações educativas para reforçar a prevenção. No dia 11 de março, das 10h30 às 14h30, profissionais da saúde realizam uma atividade educativa na unidade da Petrobras, em Imbetiba. A iniciativa contará com feira expositiva e apresentação de amostras de vetores de zoonoses, além de orientações sobre cuidados e prevenção.

As escolas também recebem atividades voltadas aos estudantes. No dia 12 de março, às 9h e às 14h, a equipe promove uma ação no CEBA, no Parque Aeroporto, dentro do Programa Saúde nas Escolas. A atividade inclui teatro de fantoches com o tema "Arboviroses. Dez minutos salvam vidas", que ensina de forma lúdica como evitar focos do mosquito.

O teatro volta a ser apresentado no dia 13 de março na EMEI MAI Carmem de Jesus Franca e, em seguida, às 9h30, na EMEI Terezinha Carvalho Moreira.

O plano também inclui o controle do mosquito Culex, comum em áreas com água parada. Entre os dias 9 e 13 de março, equipes realizam monitoramento e intervenções nos canais Campos x Macaé I, II e III, além do Canal Jardim Esperança e do Canal Ajuda de Baixo.

Outro foco das equipes são os chamados pontos estratégicos, locais que acumulam recipientes e materiais capazes de se transformar em criadouros de mosquitos. Empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos recebem visitas técnicas nas localidades de Cabiúnas, Lagomar, Barra de Macaé e Centro.

Além dos mosquitos, o plano semanal também prevê ações de controle de roedores. As equipes atuam em regiões como Centro, Botafogo, Novo Botafogo, Alto dos Cajueiros e São Marcos, além de áreas próximas a praças e margens de rios.

A mobilização busca reduzir riscos sanitários e reforçar a importância da participação da população na eliminação de água parada, uma das principais medidas para evitar a proliferação de mosquitos.