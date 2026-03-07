Profissionais da rede pública de saúde iniciam vacinação contra dengue em estratégia de proteção da linha de frente - Foto: Divulgação

Profissionais da rede pública de saúde iniciam vacinação contra dengue em estratégia de proteção da linha de frente Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:06

Macaé - Os profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica em Macaé começaram a entrar no calendário de vacinação contra a dengue. A rede municipal de saúde inicia, na próxima semana, a aplicação da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em trabalhadores que atuam diretamente no atendimento da população.

A primeira etapa da campanha será voltada aos profissionais das Equipes de Saúde da Família e das Unidades Básicas de Saúde. A estratégia busca proteger aqueles que mantêm contato direto com pacientes e desempenham papel essencial na prevenção e no acompanhamento de doenças no município.

Segundo a secretária executiva de Atenção Básica, Simone Sales, a vacinação ocorrerá de forma organizada e gradual. O cronograma considera o número de doses disponíveis e o nível de exposição de cada categoria profissional.

A convocação ocorrerá por etapas e será divulgada pelos canais institucionais da área de saúde. A orientação é que cada profissional aguarde o chamado oficial antes de procurar os pontos de vacinação.

A coordenadora do Programa de Imunização, Lorrainy Fagundes, explicou que as gerências das unidades de saúde já receberam as orientações para repassar informações sobre datas e locais de aplicação das doses.

A vacina utilizada é indicada para pessoas entre 15 e 59 anos. O imunizante não é recomendado para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres em período de amamentação, pacientes com imunodeficiência, pessoas em tratamento com medicamentos imunossupressores e indivíduos que vivem com HIV com baixa contagem de linfócitos.

A iniciativa representa mais uma estratégia de proteção aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde e reforça o enfrentamento da dengue, doença que exige atenção constante em regiões com clima favorável à proliferação do mosquito transmissor.