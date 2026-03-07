Autoridades e especialistas participam de debates sobre fertilizantes, energia e desenvolvimento econômico em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 07/03/2026 19:06

Macaé - O evento Desenvolve RJ colocou Macaé no centro das discussões sobre o futuro da indústria e da energia no estado do Rio de Janeiro. Especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo se reuniram no Hotel Royal Kingdom, na Praia dos Cavaleiros, para analisar caminhos capazes de impulsionar novos investimentos e fortalecer a economia regional.

A programação desta sexta-feira concentrou debates sobre a cadeia internacional de fertilizantes e sobre projetos industriais ligados à produção energética. Entre os temas discutidos estiveram o cenário global da produção e distribuição de fertilizantes, o papel do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas e iniciativas voltadas à produção de fertilizantes nitrogenados e ao uso do hidrogênio verde como fonte alternativa de energia.

O encontro integra a programação do Desenvolve RJ, iniciativa organizada pelo Grupo Open Brasil com apoio de instituições públicas e privadas. A proposta do evento é aproximar governos, empresas e especialistas para discutir caminhos que ampliem o desenvolvimento econômico e incentivem o empreendedorismo no estado.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé, Rodrigo Vianna, destacou que o momento representa uma oportunidade para fortalecer parcerias e construir projetos de longo prazo. Segundo ele, o gás natural surge como um dos motores do crescimento econômico regional e pode abrir caminho para o avanço das energias renováveis.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, afirmou que o ambiente de negócios no estado tem avançado com medidas voltadas à modernização de leis, redução da burocracia e ampliação da segurança jurídica para investidores. Para ele, a discussão sobre fertilizantes ganha importância estratégica no cenário internacional e representa uma área promissora para novos empreendimentos.

O segundo dia do evento contou ainda com o painel Panorama Internacional, Nacional e Estadual da Cadeia de Fertilizantes, que reuniu representantes do Ministério da Agricultura, do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias Primas para Fertilizantes e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

A edição de 2026 do Desenvolve RJ teve início na quinta-feira com a participação de prefeitos e autoridades regionais. Durante a abertura, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, ressaltou que o município se consolidou como um dos principais polos econômicos do país, impulsionado principalmente pelos setores de óleo, gás e energia.

O prefeito também destacou que a ampliação da oferta de gás natural abre novas perspectivas para diversificação da economia local. Entre os projetos em análise estão a instalação de termelétricas, unidades de gás natural liquefeito e uma fábrica de fertilizantes nitrogenados ligada ao Plano Nacional de Fertilizantes.

Além da indústria energética, Macaé aposta na movimentação do turismo e da economia local. O município mantém um calendário anual com mais de duzentos dias de eventos, estratégia que fortalece a rede hoteleira, o comércio e os serviços.

O Desenvolve RJ segue até este sábado, com o Salão do Empreendedorismo aberto ao público durante a manhã. O espaço reúne artesãos e pequenos empreendedores que apresentam e comercializam produtos, ampliando a vitrine de negócios da região.