Profissionais ganham espaço em plataformas e funções estratégicas da indústria de perfuração offshoreFoto: Divulgação
Mulheres avançam na indústria offshore e ampliam presença em cargos de liderança
Empresa do setor de perfuração que atua em Macaé registra crescimento da participação feminina e aposta na diversidade para fortalecer inovação e desempenho
Orquestra Nova Aurora leva o nome de Macaé ao palco do Theatro Municipal do Rio
Concerto abre temporada 2026 da OSNA com repertório internacional e excursão especial para moradores da cidade
Solar dos Mellos abre as portas para nova temporada do Walking Tour em Macaé
Passeio guiado leva moradores e visitantes para dentro da história da cidade com visitas ao museu e outros pontos históricos do Centro
Estudo da Firjan coloca Macaé no centro do debate sobre fertilizantes e novos investimentos no RJ
Encontro do Desenvolve RJ reúne indústria e setor público para discutir projetos que podem ultrapassar R$ 25 bilhões até 2030
Macaé começa treinamento para proteger dados da população e se adequar à LGPD
Servidores recebem capacitação técnica para reforçar segurança das informações pessoais e ampliar transparência no serviço público
Macaé abre Desenvolve RJ 2026 e reforça posição estratégica na economia do estado
Encontro reúne empresários, autoridades e especialistas para discutir energia, fertilizantes e novos caminhos para geração de empregos
