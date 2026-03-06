Profissionais ganham espaço em plataformas e funções estratégicas da indústria de perfuração offshore - Foto: Divulgação

Profissionais ganham espaço em plataformas e funções estratégicas da indústria de perfuração offshoreFoto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 15:16

Macaé - A presença feminina começa a ganhar mais espaço em um dos setores mais desafiadores da indústria de energia. A Foresea, empresa do ramo offshore, registrou crescimento no número de mulheres em posições de liderança e reforçou o compromisso com a diversidade em suas operações.

Em 2025, a participação feminina em cargos de comando na companhia passou de 31% para 34%. O avanço ocorreu no mesmo ano em que a empresa foi reconhecida como a melhor operadora de perfuração offshore do país, resultado que reforça a estratégia de investir em equipes diversas e qualificadas.

A iniciativa também inclui parcerias voltadas à formação profissional. A empresa participou do projeto Mulheres na Área, programa promovido pela Petrobras que capacita auxiliares de plataforma. A função é considerada porta de entrada para quem deseja construir carreira nas sondas de perfuração.

Segundo o vice-presidente de Pessoas e Gestão da empresa, Hygo Souza, ampliar a presença feminina faz parte de um compromisso institucional com a equidade de gênero e com a construção de ambientes mais inclusivos. Ele destaca que a diversidade contribui para a inovação, a segurança operacional e melhores resultados em um mercado competitivo.

A transformação também é percebida por quem atua diretamente nas plataformas. Clarisse Rodrigues, gerente do navio-sonda Norbe IX e primeira mulher a ocupar o cargo de Rig Manager na indústria de drilling offshore no Brasil, afirma que a presença feminina tem aberto caminhos para novas profissionais.

Para ela, ocupar espaços tradicionalmente dominados por homens inspira outras mulheres e mostra que competência e capacidade não têm gênero.

