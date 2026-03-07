Motoristas utilizam estrada alternativa entre Frade e Sana enquanto acesso principal segue comprometidoFoto: Divulgação
Estrada alternativa entre Frade e Sana garante passagem de veículos após danos em ponte
Rota pela cabeceira do Sana, via Trevo de Boa Alegria, recebe manutenção para facilitar deslocamento de moradores e motoristas
Macaé entra no radar de novos investimentos com debate sobre fertilizantes e energia
Evento Desenvolve RJ reúne autoridades, especialistas e empresários para discutir indústria, gás natural e novas oportunidades econômicas
Profissionais da atenção básica começam a receber vacina contra dengue em Macaé
Imunização será destinada inicialmente a trabalhadores das equipes de Saúde da Família e unidades básicas do município
Mulheres avançam na indústria offshore e ampliam presença em cargos de liderança
Empresa do setor de perfuração que atua em Macaé registra crescimento da participação feminina e aposta na diversidade para fortalecer inovação e desempenho
Orquestra Nova Aurora leva o nome de Macaé ao palco do Theatro Municipal do Rio
Concerto abre temporada 2026 da OSNA com repertório internacional e excursão especial para moradores da cidade
Solar dos Mellos abre as portas para nova temporada do Walking Tour em Macaé
Passeio guiado leva moradores e visitantes para dentro da história da cidade com visitas ao museu e outros pontos históricos do Centro
