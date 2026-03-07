Motoristas utilizam estrada alternativa entre Frade e Sana enquanto acesso principal segue comprometido - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:06

Macaé - A ligação entre o distrito do Frade e o Sana ganhou uma alternativa importante para quem precisa circular pela região serrana de Macaé. A estrada que passa pela cabeceira do Sana, com acesso pelo Trevo de Boa Alegria, passou a servir como rota provisória para moradores e motoristas depois que uma ponte da via principal sofreu danos.

Equipes da Secretaria Municipal do Interior realizaram serviços de manutenção no trajeto para melhorar as condições de tráfego. A intervenção inclui nivelamento da pista e cuidados com trechos mais sensíveis, medida que busca garantir segurança mínima para quem precisa utilizar o caminho.

A estrada não corresponde ao acesso oficial ao Sana, mas tem sido utilizada como solução temporária para quem precisa chegar ao outro lado da ponte danificada. Pelo local já circulam carros de passeio e caminhões, embora o transporte público ainda não utilize esse percurso.

Moradores da região passaram a adotar a rota como alternativa para manter atividades do dia a dia, como trabalho, transporte de mercadorias e deslocamentos entre os distritos.

Apesar da liberação para veículos, alguns trechos ainda exigem atenção dos condutores. A recomendação é reduzir a velocidade e dirigir com cuidado, principalmente em áreas onde o terreno apresenta irregularidades.

A manutenção da estrada continua como parte das ações voltadas a garantir mobilidade na região enquanto soluções definitivas para o acesso principal são avaliadas.