Jovem atleta macaense Luiz Miguel se destaca no basquete em cadeira de rodas e é convocado para treinamento nacionalFoto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 14:49

Macaé - O jovem atleta Luiz Miguel, de apenas 14 anos, deu mais um passo importante no esporte adaptado e colocou o nome de Macaé em destaque no cenário nacional. O adolescente foi convocado para participar do Camping de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que reúne jovens talentos com potencial para futuras convocações da Seleção Brasileira.

Os treinos acontecem entre os dias 15 e 22 de março na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, em Niterói. Ao lado de outros 12 atletas de até 23 anos, Luiz Miguel participará de uma semana de treinamentos intensivos, avaliações técnicas e troca de experiências com jogadores de várias regiões do país.

O jovem integra a equipe Macaé Sobre Rodas e já acumula conquistas importantes. No ano passado, ele recebeu o prêmio de Atleta Revelação tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Estadual, reconhecimento que reforçou o talento e a dedicação do atleta.

Empolgado com a oportunidade, Luiz Miguel destaca que encara a convocação como um momento de aprendizado e crescimento dentro do esporte.

"É uma grande oportunidade de crescimento na minha vida em uma fase em que eu tenho muito a aprender. Vai ser uma semana para conhecer novas táticas, aprender outras jogadas e melhorar meu desempenho. Quero aproveitar cada momento desse treinamento", contou o atleta.

O sonho do jovem vai além do camping de desenvolvimento. Ele já imagina um futuro vestindo a camisa da seleção.

"Meu objetivo é continuar evoluindo para ter uma chance de jogar na Seleção Brasileira. Quem sabe um dia também jogar fora do país e dar orgulho para minha família, para meu treinador e para meus colegas de equipe", afirmou.

Responsável pelo projeto Macaé Sobre Rodas, o paratleta João José Barcelos lembra que a trajetória do adolescente começou cedo e sempre foi marcada por dedicação e talento.

"Luiz Miguel começou no esporte com oito anos. Desde o início percebemos que ele tinha potencial. Trabalhamos o desenvolvimento dele de forma leve, com atividades que misturavam técnica e brincadeiras. Com o tempo ele evoluiu muito e passou a se comportar como um atleta de alto nível. Hoje vemos o resultado desse esforço", destacou.

Segundo João José, o projeto de desenvolvimento da Confederação acontece em etapas ao longo do ano e prepara atletas para futuros ciclos da Seleção Brasileira, inclusive pensando em competições internacionais nos próximos anos.

O secretário municipal de Esportes, César Maillet, também comemorou a convocação do jovem atleta e ressaltou a importância dos projetos esportivos voltados para inclusão.

"É motivo de muito orgulho ver um adolescente da nossa cidade sendo convocado para um treinamento da Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas. Esse resultado nasce de um trabalho sério que desenvolvemos há anos com o projeto de basquete sobre rodas e com programas de incentivo ao esporte", afirmou.

A coordenadora geral de Políticas para Pessoas com Deficiência do município, Caroline Mizurine, ressaltou que histórias como a de Luiz Miguel reforçam a importância da inclusão e do respeito às diferenças.

"Cada pessoa tem habilidades e limitações diferentes, e isso não pode ser visto como barreira. Luiz Miguel representa esforço, disciplina e superação. A convocação dele inspira a sociedade a enxergar o potencial das pessoas e a combater qualquer forma de preconceito", destacou.

Com dedicação dentro das quadras e sonhos cada vez maiores, o jovem atleta segue escrevendo sua trajetória no esporte e levando o nome de Macaé para novos desafios.