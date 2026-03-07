Material apreendido pela Polícia Militar durante operação contra o tráfico no bairro Cajueiro - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:25

Macaé - Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar desmontaram um ponto de venda de drogas na Favela da Linha, no bairro Cajueiro, em Macaé, após uma denúncia anônima recebida pela corporação. A ação ocorreu na tarde deste sábado, dia 7, e terminou com um jovem preso, um adolescente apreendido e entorpecentes retirados de circulação.

A equipe intensificou o patrulhamento na região depois da informação de que dois suspeitos buscavam drogas escondidas próximo à linha férrea para vender a usuários. Durante a incursão na área, os agentes identificaram dois homens com características semelhantes às descritas na denúncia.

A abordagem ocorreu nas proximidades do local indicado. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola escondida junto aos trilhos do trem. Dentro dela estavam 18 cápsulas de cocaína e 29 pedras de crack.

Além das drogas, os agentes apreenderam 120 reais em dinheiro, dois aparelhos celulares e um relógio que estavam com os suspeitos.

Um dos envolvidos, menor de idade, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O segundo suspeito, de 18 anos, recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Os dois foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados.