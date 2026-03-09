Feira Macaé Energy reúne empresas do setor de óleo, gás e energia em rodada de negócios e debates sobre o futuro da indústria Foto: Ilustração
Macaé Energy 2026 abre portas para fornecedores em rodada direta com gigantes do setor de energia
Programa da Firjan promove encontros entre pequenas empresas e grandes operadoras como Petrobras, PRIO e SBM Offshore durante a feira
GM prende homem que invadiu casa da ex e fez ameaças de morte em Macaé
Agressor tentou fugir pelos telhados após denúncia, mas foi localizado por agentes do GAOP no bairro Praia Campista
Macaé Energy 2026 abre portas para fornecedores em rodada direta com gigantes do setor de energia
Programa da Firjan promove encontros entre pequenas empresas e grandes operadoras como Petrobras, PRIO e SBM Offshore durante a feira
Talento de Macaé brilha no basquete adaptado e atleta de 14 anos é convocado para treino da Seleção Brasileira
Luiz Miguel participará de camping de desenvolvimento em Niterói com jovens promessas do basquete em cadeira de rodas
Macaé reforça combate aos mosquitos com fumacê, armadilhas e ações educativas em bairros e escolas
Plano semanal da Vigilância em Saúde inclui monitoramento do Aedes aegypti, teatro para estudantes e controle de vetores em canais e áreas urbanas
Denúncia leva PM a flagrar tráfico e apreender drogas em comunidade de Macaé
Ação do 32º BPM termina com um preso, um menor apreendido e drogas escondidas próximas à linha férrea no Cajueiro
Macaé entra no radar de novos investimentos com debate sobre fertilizantes e energia
Evento Desenvolve RJ reúne autoridades, especialistas e empresários para discutir indústria, gás natural e novas oportunidades econômicas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.