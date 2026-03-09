Feira Macaé Energy reúne empresas do setor de óleo, gás e energia em rodada de negócios e debates sobre o futuro da indústria - Foto: Ilustração

Publicado 09/03/2026 14:50

Macaé - Empresas fornecedoras do Norte Fluminense terão a chance de sentar frente a frente com algumas das maiores companhias do setor de energia do país durante o Macaé Energy 2026. A iniciativa faz parte de uma edição especial do programa Rede de Oportunidades para Fornecedores, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro durante a feira, que acontece entre os dias 17 e 19 de março.

O encontro conecta pequenas e médias empresas diretamente com grandes demandantes da cadeia de óleo, gás e energia, criando um ambiente voltado à geração de negócios e ao fortalecimento da indústria regional. A poucos dias do evento, ainda existem vagas abertas para fornecedores interessados em participar das rodadas.

Entre as empresas âncoras já confirmadas estão Petrobras, Transpetro, SBM Offshore, PRIO, Halliburton, Ocyan e TBG. Essas companhias apresentarão suas demandas, requisitos de fornecimento e oportunidades de contratação para empresas que atuam em diferentes áreas da cadeia produtiva.

Segundo a Federação das Indústrias, o principal objetivo da rodada é aproximar fornecedores das grandes empresas que atuam no setor energético. A gerente geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, Karine Fragoso, destaca que a iniciativa amplia as possibilidades de negócios e fortalece o relacionamento entre empresas.

"A participação permite que fornecedores conheçam diretamente as oportunidades alinhadas ao perfil de cada empresa e ampliem o relacionamento em um ambiente estruturado e direcionado. A feira também reúne cerca de cinquenta empresas expositoras, o que favorece ainda mais a troca de experiências e o networking", explica.

O Macaé Energy 2026 será realizado no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho e ocupará uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados. A expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

A feira é organizada pela Firjan com apoio institucional do município e da Rede Petro Bacia de Campos. A proposta é reunir empresas, especialistas, investidores e representantes do setor público para discutir inovação, tecnologia e novos caminhos para a indústria de energia no Brasil.

Além das rodadas de negócios, o evento contará com cerca de 50 expositores, incluindo empresas nacionais e internacionais. Entre os participantes confirmados estão Firjan SENAI SESI, Rede Petro BC, Equinor, Transforma, Tess Brazil, Armazém Offshore, Viferro, Tecnogera, Atlas Copco, Hidropartes e SLB.

A programação também inclui um congresso técnico com três dias temáticos, que somam aproximadamente 30 horas de conteúdo distribuídas em sete painéis e cinco palestras voltadas ao futuro da cadeia energética.