Material apreendido pela Polícia Militar durante ação contra o tráfico no bairro Malvinas - Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 10:56

Macaé - Policiais militares do 32º Batalhão prenderam um homem que utilizava tornozeleira eletrônica por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Malvinas, em Macaé. A prisão aconteceu na noite de domingo, durante patrulhamento de rotina realizado por agentes do Grupamento de Ações Táticas.

A equipe realizava ronda pela Rua Yara Constantino quando avistou dois homens em uma motocicleta em atitude considerada suspeita. A aproximação da viatura chamou a atenção dos policiais, que observaram o passageiro fazer um movimento rápido para descartar uma sacola em um ponto próximo ao local da abordagem.

A revista na área levou os agentes até o objeto abandonado. Dentro da sacola estavam nove sacolés de maconha, 328 reais em dinheiro e um telefone celular. Durante a identificação dos envolvidos, os policiais também constataram que o homem que estava na garupa utilizava tornozeleira eletrônica por condenação anterior relacionada ao tráfico de drogas.

O condutor da motocicleta afirmou aos policiais que trabalhava como motorista de aplicativo e que havia sido chamado apenas para realizar o transporte do passageiro. Nada de irregular foi encontrado com ele.

Os dois homens foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Na unidade, o suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. O material apreendido ficou sob custódia da polícia para investigação. O motorista prestou depoimento e acabou liberado.