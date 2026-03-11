Trecho da Rua Manoel Francisco Nunes passa por obras e opera em sistema de pare e siga na Granja dos Cavaleiros - Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2026 19:59

Macaé - As intervenções iniciadas na Rua Manoel Francisco Nunes, na região da Granja dos Cavaleiros, mudaram a rotina de motoristas que passam diariamente pelo local em Macaé. A via, considerada uma das mais movimentadas do bairro, entrou em obras nesta quarta-feira, dia 11, com bloqueio parcial do trânsito em um trecho específico.

O serviço acontece entre os números 1.063 e 1.101 da rua e deve permanecer por cerca de 30 dias. Durante esse período, o tráfego funciona em sistema de pare e siga, modelo adotado para permitir a passagem alternada de veículos enquanto a obra avança.

A Coordenadoria de Trânsito, ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que a área recebeu sinalização especial para orientar os condutores. Equipes da empresa responsável pelo serviço também atuam no controle do fluxo de veículos, com o objetivo de reduzir riscos e evitar congestionamentos.

A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos no início de abril, quando o trecho deverá voltar a operar normalmente. Até lá, motoristas que utilizam a rua como rota diária devem se preparar para mudanças no deslocamento e possíveis retenções em horários de maior movimento.

A recomendação das autoridades de trânsito é que os condutores diminuam a velocidade ao se aproximar da área de intervenção e respeitem as orientações de sinalização instaladas no local.