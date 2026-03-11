Trecho da Rua Manoel Francisco Nunes passa por obras e opera em sistema de pare e siga na Granja dos CavaleirosFoto: Reprodução
Obras alteram trânsito em rua movimentada da Granja dos Cavaleiros
Intervenção na Rua Manoel Francisco Nunes provoca bloqueio parcial e exige atenção redobrada de motoristas por cerca de 30 dias
Vereadoras de Macaé recebem homenagem na Câmara e reforçam luta por respeito e igualdade
Sessão destacou protagonismo feminino na política e aprovou projeto voltado ao apoio de famílias de pessoas com deficiência
Lei em Macaé obriga síndicos a denunciar casos de violência doméstica
Projeto aprovado na Câmara amplia rede de proteção às vítimas e exige comunicação imediata às autoridades
Cedae promete acelerar obras e reduzir prazo para melhorar abastecimento no Lagomar
Companhia prevê compra emergencial de equipamentos para diminuir de seis para três meses o tempo das intervenções
BR-101 no Norte Fluminense entra em nova fase com R$ 6,2 bilhões em obras
Acordo firmado em Brasília prevê duplicação entre Macaé e Casimiro de Abreu, novas pontes, multivias e ponto de descanso para caminhoneiros em Carapebus
PM flagra venda de drogas em esquina do Lagomar e prende suspeito em Macaé
Abordagem do GAT encontra pinos de cocaína, dinheiro e celulares com dois homens durante patrulhamento
