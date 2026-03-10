Trecho da BR-101 entre Macaé e Casimiro de Abreu está entre os pontos que receberão duplicação e melhorias estruturais - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/03/2026 14:16

Macaé - Representantes da concessionária Arteris e da Agência Nacional de Transportes Terrestres formalizaram, em Brasília, um acordo que abre caminho para um novo ciclo de modernização da BR-101 no estado do Rio. O termo de otimização contratual da gestão do trecho conhecido como RJ Norte garante investimentos superiores a 6,2 bilhões de reais até o fim da concessão, previsto para 2048.

O corredor rodoviário contemplado liga Niterói à divisa com o Espírito Santo e exerce papel estratégico para o deslocamento de moradores, trabalhadores e para o transporte de cargas no interior do estado. Apenas nos três primeiros anos estão previstos investimentos de cerca de 2,2 bilhões de reais em obras estruturais.

O cronograma prevê a mobilização de aproximadamente 30 frentes de trabalho já no primeiro ano. Entre as ações previstas está a recuperação completa de 322 quilômetros de asfalto ao longo da rodovia, além de intervenções destinadas à ampliação da capacidade de tráfego.

Um dos pontos mais aguardados pelos motoristas da região envolve a duplicação de 45,8 quilômetros da BR-101 entre Macaé e Casimiro de Abreu. O projeto também inclui a implantação de 46 quilômetros de faixas adicionais entre Niterói e Itaboraí, medida que deve ajudar a reduzir congestionamentos em trechos de grande circulação.

A região que conecta cidades da Região dos Lagos ao Norte Fluminense também receberá novas estruturas de mobilidade. O planejamento inclui a construção de oito pontes e quatro dispositivos em desnível, estruturas que tendem a melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança viária.

Campos dos Goytacazes aparece no projeto com a implantação de 81,7 quilômetros de multivias entre os quilômetros 10 e 84. A expectativa é de impacto positivo no transporte de cargas e na dinâmica econômica da região, que depende fortemente da rodovia para circulação de mercadorias.

Outro avanço previsto envolve a criação do primeiro Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros do estado do Rio de Janeiro. A estrutura será instalada no quilômetro 133 da rodovia, em Carapebus, e oferecerá espaço adequado para repouso de motoristas profissionais que percorrem longas distâncias. A iniciativa segue a legislação federal conhecida como Lei do Descanso, que estabelece regras para pausas obrigatórias durante viagens de transporte de carga.

O projeto também aposta em tecnologia para melhorar a fluidez nas rodovias. O sistema Free Flow será implantado em três pórticos localizados em Tanguá, Itaboraí e São Gonçalo. O modelo permite cobrança eletrônica de pedágio sem a necessidade de parada dos veículos.

Além das obras e da modernização tecnológica, o novo modelo contratual prevê benefícios tarifários. Motoristas que utilizam pagamento automático passam a contar com o Desconto de Usuário Frequente, que reduz progressivamente o valor da tarifa ao longo do mês. O Desconto Básico de Tarifa também garante abatimento de cinco por cento para veículos com cobrança eletrônica. Motocicletas passam a ter isenção total de pedágio em todo o sistema administrado pela concessionária.

Para o diretor-superintendente da Arteris Fluminense, Helvécio Tamm, o acordo representa um avanço importante para transformar a rodovia e ampliar a segurança dos usuários. Segundo ele, a nova etapa permitirá oferecer estradas mais modernas, seguras e preparadas para o crescimento do tráfego.

A diretora-executiva de Relações Institucionais, Regulatórias e Estratégia da Arteris, Giane Zimmer, destacou que a assinatura do termo representa um marco no processo de fortalecimento da infraestrutura rodoviária no país e reforça a confiança nos investimentos do setor.