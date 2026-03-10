Polícia Militar apreende pinos de cocaína e dinheiro durante ação contra o tráfico no bairro Lagomar - Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 10:58

Policiais militares do 32º Batalhão flagraram uma movimentação ligada ao tráfico de drogas e prenderam um homem na tarde de segunda-feira (9), no bairro Lagomar, em Macaé. A ação ocorreu durante patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas na região, conhecida por denúncias relacionadas à venda de entorpecentes.

Os agentes circulavam pela esquina da Travessa A com a Rua W5 quando observaram dois homens em atitude considerada suspeita. A presença da viatura chamou a atenção dos envolvidos, que demonstraram nervosismo e tentaram evitar a abordagem, o que reforçou a desconfiança da equipe policial.

Durante a revista, os policiais encontraram com um dos suspeitos quarenta pinos de cocaína, cento e dezesseis reais em dinheiro e um telefone celular. O outro homem carregava três pinos da mesma droga e também um aparelho celular. Aos policiais, ele teria admitido que estava no local para comprar o entorpecente.

Após a apreensão do material, os dois foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Na unidade, um dos homens foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu preso. O segundo envolvido respondeu por consumo de drogas, prestou depoimento e foi liberado.

A ocorrência reforça o trabalho de patrulhamento realizado pela Polícia Militar em áreas apontadas pela população como pontos de venda de entorpecentes.