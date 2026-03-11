Vereadoras de Macaé recebem flores durante homenagem na Câmara Municipal em referência ao Dia Internacional da Mulher - Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2026 19:59

Macaé - As mulheres que ocupam cadeiras na Câmara de Macaé foram o centro das atenções durante a sessão ordinária realizada na terça-feira, dia 10. Em um plenário marcado por reconhecimento e reflexão, o Legislativo municipal homenageou as parlamentares da atual legislatura em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, dia 8.

Atualmente, quatro vereadoras integram o quadro da Câmara, o que representa 23,53 por cento do total de parlamentares da Casa. Durante a sessão, o presidente do Legislativo, vereador Alan Mansur, entregou buquês de flores às vereadoras Leandra Lopes, Mayara Rezende, Liomar Queiroz e Manu Rezende, gesto simbólico que marcou o reconhecimento à atuação feminina no parlamento municipal.

Nos pronunciamentos feitos no plenário, as vereadoras destacaram a importância de ampliar a presença feminina na política e reforçaram a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher. O debate também trouxe à tona exemplos de mulheres que se destacam em diferentes áreas da sociedade.

A vereadora Leandra Lopes citou o trabalho da bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Sampaio, reconhecida nacional e internacionalmente pela pesquisa sobre a utilização da molécula polilaminina na regeneração de lesões medulares. O estudo, conduzido desde 1997, recebeu em janeiro de 2026 autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar testes clínicos em pacientes.

Leandra propôs uma salva de palmas à cientista e ressaltou o impacto de pesquisas que podem devolver esperança a pessoas com perda de movimentos. Segundo a parlamentar, reconhecer trajetórias como essa ajuda a valorizar mulheres que transformam a vida de milhares de pessoas por meio da ciência.

Durante a mesma sessão, a vereadora também teve aprovado um requerimento que propõe a adesão de Macaé ao programa federal Agora Tem Especialista, iniciativa que busca ampliar o acesso a consultas e exames especializados no Sistema Único de Saúde e reduzir o tempo de espera por atendimento.

O encontro no plenário também resultou na aprovação de um projeto de lei apresentado pela vereadora Mayara Rezende. A proposta cria o Programa Municipal de Apoio Integral às Famílias de Pessoas com Deficiência.

O texto estabelece medidas voltadas à melhoria da qualidade de vida de mães, pais e responsáveis por pessoas com deficiência, com oferta de acolhimento psicológico e facilitação no acesso aos serviços públicos.

Ao final de sua fala, Leandra Lopes também fez um apelo para que homens participem ativamente da luta por igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher, reforçando que a construção de uma sociedade mais justa depende do engajamento coletivo.