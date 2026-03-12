Autoridades, advogados e representantes de entidades participaram da celebração pelos 51 anos da OAB em Macaé - Foto: Divulgação

Autoridades, advogados e representantes de entidades participaram da celebração pelos 51 anos da OAB em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:08

Macaé - A Ordem dos Advogados do Brasil em Macaé comemorou 51 anos de atuação no município com um encontro que reuniu autoridades, advogados e representantes de diferentes entidades da sociedade civil. A celebração aconteceu nesta quinta-feira, 12 de março, na nova sede da 15ª Subseção da OAB e marcou mais de meio século de atuação da instituição na defesa da cidadania e do Estado de Direito.

O evento contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e do vice-prefeito Fabiano Paschoal, que também já presidiu a subseção da entidade no município. Durante um café da manhã especial, lideranças locais destacaram a trajetória da OAB e o papel da instituição na construção de debates importantes para a cidade.

Welberth Rezende ressaltou a relevância da Ordem dos Advogados do Brasil na vida institucional de Macaé e destacou que o fortalecimento do município passa pela união entre diferentes organizações representativas.

O prefeito também citou entidades que participam ativamente das discussões sobre o desenvolvimento local, como a Associação Comercial e Industrial de Macaé, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação Médica de Macaé, a Associação Macaense dos Profissionais de Contabilidade e movimentos empresariais como o Repensar Macaé.

Segundo ele, o diálogo constante entre instituições, setor produtivo e sociedade civil contribui para a construção de políticas públicas mais eficientes e para o fortalecimento da cidade.

O encontro reuniu advogados, advogadas, integrantes de comissões, funcionários da entidade e parceiros institucionais de Macaé e de municípios da região, em um momento de reconhecimento pela história da subseção e pelo trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas.

A celebração reforçou o papel da OAB como espaço de debate, defesa da cidadania e articulação institucional, além de destacar a importância da participação ativa da entidade nas discussões sobre o crescimento e o futuro do município.